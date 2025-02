Max Kruse kann sich Teilnahme am Dschungelcamp vorstellen

Der ehemalige Fußballprofi Max Kruse (36) hat in seinem Podcast "Flatterball" mit überraschenden Aussagen zum Trash-TV für Aufsehen gesorgt: Lehnte er eine Teilnahme an der Reality-Show Dschungelcamp einst kategorisch ab, ist er inzwischen offen für das Format. "Der Preis steigt, ich sage es, wie es ist. Wir sind fast an der Grenze, bei der ich gesagt habe: Da können wir reden", erklärte der 36-Jährige in der neuesten Folge.

Im Gespräch berichtete Max, dass er eine erneute Anfrage für das Dschungelcamp erhalten habe. Gleichzeitig kündigte er jedoch an, dass er bei Dschungelprüfungen keine Höchstleistungen bringen würde – "Ich würde alle Prüfungen abbrechen", so seine klare Ansage. Der Ex-Nationalspieler hatte bereits im letzten Jahr mit seiner Teilnahme bei Promi Big Brother für Aufmerksamkeit gesorgt. Dort hatte er mit seiner lockeren und authentischen Art bei den Zuschauern punkten können und es sogar bis ins Halbfinale geschafft. Das Abenteuer Trash-TV scheint für ihn noch nicht beendet zu sein. Besonders angetan zeigte sich der bekennende Poker-Fan von der Show Promis unter Palmen. "Das Geile ist halt, die fetzen sich da ordentlich. Es ist lustig. Ich muss sagen: Da hätte ich Bock drauf", erklärte er im Podcast.

Mit seiner Frau Dilara, die er 2022 geheiratet hat, pflegt er ein enges Verhältnis. Das Paar zeigt sich regelmäßig auf Social Media, wirkt humorvoll und harmonisch. Auch bei seiner neuen Leidenschaft steht seine Ehe scheinbar an erster Stelle: Denn weniger begeistert äußerte er sich im Podcast über das Format Sommerhaus der Stars, in dem Paare an Herausforderungen teilnehmen. Hier habe er Bedenken, was die Auswirkungen auf seine Ehe angehe: "Da tust du deiner Beziehung eigentlich nichts Gutes."

Joyn Max Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2024

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse, Oktober 2024

