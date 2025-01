Max und Dilara Kruse planen Auswanderung aus Deutschland

Max Kruse (36), ehemaliger Profifußballer und Ex-Nationalspieler, hegt konkrete Pläne, gemeinsam mit seiner Ehefrau Dilara Deutschland den Rücken zu kehren – zumindest für einen Teil des Jahres. In seinem Podcast "Flatterball", den Max zusammen mit seinem Freund und Ex-Profi Martin Harnik betreibt, gibt der 36-Jährige Einblicke in seine Überlegungen: "Ich will wahrscheinlich auswandern, tatsächlich." Dabei gehe es allerdings weniger um einen vollständigen Umzug: Die Kruses planen, die kalten Wintermonate außerhalb Deutschlands zu verbringen. Wohin genau, bleibt bislang ein Rätsel, da Max nur von "ein oder zwei Optionen" spricht, die das Paar aktuell näher prüft.

Klar ist jedoch, dass die Planungen bereits erste Formen angenommen haben. Max berichtet, dass er und Dilara im Frühjahr in ein potenzielles Auswanderungsland reisen wollen, um sich vor Ort umzusehen. Vorab hätten sie sich online intensiv mit dem Thema beschäftigt und sogar Immobilienangebote angeschaut. "Urlaub ist schön und gut. Aber ob man da leben will, ist eine andere Sache", erklärt der ehemalige Stürmer im Podcast. Die Nähe zu Max' Sohn Lauro Maxim, der mit seiner Mutter in Florida lebt, könnte ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Auswanderungsziels sein. Über endgültige Entscheidungen hüllt sich der Fußballer allerdings weiterhin in Schweigen.

Auch privat könnte bei Max und Dilara zukünftig einiges anstehen. Während der Podcast-Aufnahme sprach der 36-Jährige davon, seinen Kinderwunsch zu erweitern. "Ich hätte gerne maximal zwei Kinder", verriet er und betonte, dass dieser Wunsch möglichst bald realisiert werden solle. "Was soll ich mit 42 Jahren Kinder in die Welt setzen?", fragt Kruse und ergänzt: "Nachher liege ich im Sarg mit 60 und dann wird mein Kind gerade 18." Max und Dilara hatten 2022 geheiratet und zeigen sich seitdem auf Social Media als eingespieltes Team. Ob es tatsächlich zur Auswanderung kommt, bleibt abzuwarten, doch die ersten Schritte wurden bereits gemacht.

Getty Images Fußballer Max Kruse

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse

