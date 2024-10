Darauf hat Max Kruse bei "Promi Big Brother" keinen Bock

Max Kruse (36) freut sich schon auf seine Zeit bei Promi Big Brother. Doch der ehemalige Profisportler weiß auch, wo seine Grenzen liegen. In seinem Podcast "Flatterball" plaudert der Mann von Dilara Kruse nun aus: "Wenn es nur kaltes Wasser gibt, dusche ich vielleicht zweimal in zwei Wochen. Das ist doch kein Problem und reicht mir auch. Du sitzt doch da den ganzen Tag eh nur rum, außer wenn du die Spiele machst." Der Fußballer sehe das Problem dabei nicht. "Es gibt ja Leute, die müssen jeden Tag duschen, um sich frisch zu fühlen. Das ist bei mir nicht der Fall", stellt er fest.

Neben der Körperhygiene denkt Max auch schon über mögliche Allianzen in der Show nach. "Ich glaube, mit Mike Heiter könnte es passen", findet der 36-Jährige und ergänzt: "Er kommt lustig rüber, ist ein entspannter Typ und macht gerne Witze. Der erste Eindruck sagt, dass er einer sein könnte, mit dem man sich gut versteht." Allerdings will sich der gebürtige Schleswig-Holsteiner nicht nur auf sein Bauchgefühl verlassen, sondern das Verhalten der übrigen Stars im Container abwarten.

Mike (32), Mimi Fiedler (49) und Max waren die ersten drei Kandidaten, die für die diesjährige Staffel verkündet wurden. Bei einer Pressekonferenz des Senders Sat.1 erklärte der Ex-Nationalspieler im Beisein von Promiflash, warum er am Ende als Sieger aus der Show gehen sollte. "So viel habe ich noch nicht gewonnen in meiner Karriere. Von daher wäre es auf jeden Fall gut, mal einen Titel zu haben, aber ich glaube einfach, weil ich ich selbst bin", meinte er damals.

Getty Images Max Kruse im Februar 2022

Joyn/Bene Müller/Pascal Bünning Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

