Nach Kanada-Abreise: Herzogin Meghan sendet Grüße an Harry

Bis vor wenigen Tagen stand Herzogin Meghan (43) noch an der Seite ihres Mannes Prinz Harry (40) bei den Invictus Games in Kanada. Mittlerweile ist sie abgereist, aber nicht ohne liebevolle Worte der Unterstützung an ihren Gatten. In ihrer Instagram-Story postet die gebürtige US-Amerikanerin ein Foto von einigen kanadischen Snacks, die sie offenbar mitbrachte, und zwei Trikots mit den Namen ihrer Kinder drauf. "Der Geschmack von Kanada und den Invictus Games für unsere Kleinen! Wir feuern dich von zu Hause an", schreibt sie als Botschaft an Harry dazu. Zuvor postet sie noch einen Moment aus den Tagen in Vancouver: In einem kurzen Video spazieren Meghan und ihr Partner Hand in Hand durch den Schnee.

Eröffnet wurden die Invictus Games erst vergangenes Wochenende. Meghan verbrachte fünf Tage an Harrys Seite, bevor sie zurück nach Kalifornien flog. In dieser Zeit sah man die beiden aber sehr vertraut die Zeit in Kanada genießen. Während der Eröffnungsfeier zeigten sie sich auf der Tribüne immer wieder vertraut, lächelten sich an und hielten sich an den Händen. Bevor es richtig losging, begrüßte die 43-Jährige ihren Mann auch mit stolzen Worten auf der Bühne. "Es ist mir eine Freude und eine Ehre, Ihnen meinen Ehemann, den Gründer der Invictus Games, vorzustellen", soll sie laut People angekündigt haben. Gefeiert hat das Paar dann während der Eröffnung mit musikalischen Einlagen von Stars wie Nelly Furtado (46) und Katy Perry (40).

Mit ihrem gemeinsamen Auftritt trotzten Harry und Meghan auch den anhaltenden Krisengerüchten um ihre Ehe. Immer wieder kommen Spekulationen auf, dass die zweifachen Eltern Eheprobleme haben. Einer der Gründe für die Gerüchte könnte auch sein, dass sie mittlerweile beruflich oft eigene Wege gehen. Während Harry sich seinen Projekten widmet, versucht Meghan mit einem Podcast und ihrer eigenen Netflix-Show durchzustarten. Viele Fans und Medien vermuten deshalb, die beiden würden sich voneinander entfernen. Zu den Gerüchten bezogen bisher aber weder Harry noch Meghan Stellung. "Wenn man anfängt, Öl ins Feuer zu gießen, dann verlängert man nur die Geschichte. Ich denke also, es gibt Zeiten, in denen man aufsteht und sich zu Wort meldet, und es gibt Zeiten, in denen man nichts sagt", erklärte die Royal-Expertin Ailsa Anderson dazu im "A Right Royal Podcast".

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry in Vancouver im Februar 2025

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, Februar 2025

