Pietro Lombardi und Laura äußern sich zu Streit mit Sarah

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) haben sich zu den anhaltenden Spannungen zwischen dem Sänger und seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) geäußert. Die beiden hätten sich laut ihren Aussagen stets um ein friedliches Miteinander bemüht, doch zuletzt sei die Situation eskaliert. Sarah habe Laura eine Unterlassungserklärung zukommen lassen, in der sie fordere, dass die Influencerin den Namen von Pietros Sohn Alessio (9) nicht mehr öffentlich erwähnen dürfe. Besonders belastend für die Familie sei, dass Alessio am Geburtstag seines jüngeren Halbbruders Leano (2) nicht habe teilnehmen dürfen. Laura wünsche sich nichts sehnlicher als Harmonie: "Dass wir uns einfach alle zusammen an einen Tisch setzen können, das alles regeln können – vor allem für die Kinder."

Aktuell steht Pietro kurz vor dem Abschluss seiner Deutschland-Tour – seiner letzten in dieser Größenordnung, wie der Sänger betont. Im Gespräch mit RTL erklärte er seine Gründe: "Bisschen mehr Zeit mit der Familie, ich bin sehr viel unterwegs", so Pietro. Laura freue sich über die Entscheidung ihres Partners, denn unter dem Stress habe zuletzt auch die Planung der Hochzeit gelitten. "Ein bisschen mehr vom Papa ist auch nicht schlecht", sagte sie mit einem Lächeln. Trotz der angespannten Situation mit Sarah versuchen die beiden, ein möglichst normales Familienleben für ihre Kinder zu schaffen.

Der Konflikt zwischen Pietro und Sarah besteht schon länger. Bereits in der Vergangenheit hatte Pietro öffentlich gemacht, wie sehr ihn bestimmte Vorwürfe in diesem Kontext getroffen hätten. Besonders heftig wurde es, als Sarah ihm unterstellte, Alessio für Promotion-Zwecke zu nutzen – ein Vorwurf, den Pietro öffentlich vehement zurückwies. Die Beziehung der beiden hatte 2011 in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ihren Anfang genommen, 2016 folgte dann die Scheidung. Seitdem sorgt das Verhältnis der beiden Ex-Partner immer wieder für Schlagzeilen, was nicht nur Pietro und Sarah, sondern auch die Kinder mitten ins Rampenlicht rückt.

Getty Images Sarah Engels im Dezember 2024

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

