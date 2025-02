Teddi Mellencamp rasiert sich den Kopf wegen Tumorbehandlung

Teddi Mellencamp (43) bekam diese Woche eine erschreckende Diagnose: Im Gehirn der Real Housewives of Beverly Hills-Berühmtheit befinden sich mehrere Tumore, die operativ entfernt werden müssen. Bevor sie durch den Eingriff ihre Haare verliert, entscheidet sich die Tochter von John Mellencamp (73) nun für einen selbstbestimmten Buzzcut. In ihrer Instagram-Story dokumentiert sie die Verwandlung und ist sogar zu Scherzen aufgelegt. "Ich hatte diesen Look nicht auf meiner Bucketlist", witzelt die Blondine, woraufhin eine Freundin ergänzt: "Das könnte dein bisher bester Look sein!"

An ihrer Seite im Krankenhaus sind enge Freunde wie ihre TV-Kollegin Kyle Richards (56) und Sängerin Morgan Wade (30), ebenso wie ihr Ex-Mann Edwin Arroyave (47), mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. Während Teddi ihre neue Frisur begutachtet, fällt ihr eine Sache auf. "Schade für meinen Bruder, aber ich glaube, sobald ich meine Haare gewaschen habe und sie nicht mehr so stachelig sind, sehe ich besser aus als du, Hud", spekuliert die 43-Jährige auf Social Media. Der "Claim to Fame"-Star antwortet darauf: "Wir verpassen ihr einen guten Fade-Haarschnitt."

Ihre Diagnose teilte die Tochter des "Jack & Diane"-Interpreten bereits kurz zuvor mit ihren Followern im Netz. Sie sei mit höllischen Kopfschmerzen ins Krankenhaus gekommen, woraufhin einige Tests gemacht worden seien. "Nach einem CT-Scan und einer MRT-Untersuchung fanden die Ärzte mehrere Tumore in meinem Gehirn, von denen sie glauben, dass sie seit mindestens sechs Monaten gewachsen sind", berichtete Teddi.

Getty Images Kyle Richards und Teddi Mellencamp, Reality-TV-Stars

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, September 2024