Das läuft hinter den Kulissen von Pietro Lombardis Konzerten

Nach 15 Jahren im Showbusiness ist Pietro Lombardi (32) ein echter Profi. Vor einem Konzert bringt ihn so schnell nichts aus der Ruhe, wie er im Interview mit der Bild verrät: "Ich bin auf Tour immer voll relaxt. Ich ziehe mich auch erst fünf Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe, um. Wenn mich da keiner dran erinnert, chille ich immer weiter." Locker und gut gelaunt gewährt er einen Einblick in seine private Garderobe: Drei Sofas, eine Kleiderstange mit verschiedenen Bühnenoutfits, ein Tisch mit Softdrinks und ein kleiner Korb mit Schokoriegeln – mehr braucht der Sänger nicht, um sich für die Bühne vorzubereiten.

Bei seinem Heimspiel in der Kölner LANXESS arena ist der "Señorita"-Star in bester Gesellschaft. Neben seinem Sohn Alessio sind auch ein paar Promi-Freunde wie Oliver Pocher (46), Stefano Zarrella (34) sowie die Kölner Fußball-Stars Dominique Heintz und Tim Lemperle am Start. Sein wichtigster Fan an diesem Abend ist aber jemand anderes. "Heute mache ich mir dann doch Druck, weil Laura draußen steht. Das fühlt sich anders an. Für sie möchte ich besonders gut sein", verrät er, dass die Anwesenheit seiner Verlobten ihn nervös mache. Die hübsche Blondine kommt, so oft wie sie nur kann, zu den Auftritten ihres Liebsten. Da das Paar mittlerweile aber zwei gemeinsame Kinder hat, bleibt es trotzdem eine Seltenheit. "Ich kann leider nicht bei jedem Konzert dabei sein, aber bei den Gigs in NRW versuche ich es immer. Ich bin sein Ruhepol, glaube ich. Das macht ihn dann noch stärker als ohnehin schon", erzählt Laura.

Das Konzert in Köln ist eine der vorerst letzten großen Shows von Pietro. Der einstige DSDS-Gewinner kündigte im Gespräch mit RTL an, die Musikerkarriere vorerst hintanzustellen. "Was die Zukunft bringt, das weiß man nie. Aber in dieser Größenordnung wird das definitiv erst mal meine letzte Tour sein", erklärte er und fügte begründend hinzu, dass er künftig "mehr Zeit mit der Familie" verbringen wolle.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Pietro Lombardi bei "Deutschland sucht den Superstar" 2024

