Das macht Samira Yavuz nach Serkan-Trennung am Valentinstag

Vor wenigen Tagen überraschte Samira Yavuz (31) ihre Fans in den sozialen Medien mit einer traurigen Nachricht: Sie und ihr Partner Serkan (31) haben sich getrennt. Nach rund vier Jahren feiert die Reality-TV-Bekanntheit am Valentinstag, den 14. Februar, erstmals ohne den Vater ihrer Kinder. "Habe mir und Nova erst mal ein Herzchenoutfit geholt. Zelebrieren das halt nun unter uns Girlies", verrät die zweifache Mama in ihrer Instagram-Story.

An ihre Follower hat Samira außerdem eine ganz besondere Nachricht: "Übrigens: Die Mama, beste Freundin oder wer auch immer freuen sich doch auch, wenn da ein kleines 'Hab dich lieb' im Sinne von Blumen oder Schoki kommt." Denn ihrer Meinung nach könne man am Tag der Liebe auch als Single Menschen eine Freude machen. "Weil wer sagt denn, dass der Valentinstag nur für Paare ist?", betont die frühere Bachelor in Paradise-Teilnehmerin mit einem Augenzwinkern.

Samira und Serkan gingen seit 2021 gemeinsam durchs Leben, nachdem sie sich bei "Bachelor in Paradise" nähergekommen waren. Ein Jahr später wurden die TV-Bekanntheiten erstmals Eltern einer Tochter und im vergangenen Jahr erblickte ihr zweites Mädchen das Licht der Welt. Nachdem Samira Anfang Februar 2025 die Trennung publik gemacht hatte, erklärte sie kurz darauf in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" den Grund für das Liebes-Aus: Serkan habe sie betrogen.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

