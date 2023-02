Trennung von Harald: Dieter Schroth wollte das Ehe-Aus nicht

Jetzt meldet sich erstmals Dieter Schroth (74) zu Wort! 35 Jahre gingen er und sein Mann Harald Glööckler (57) gemeinsam durchs Leben. Doch am Freitag hatte der Anwalt des Modedesigners bestätigt, dass das einstige Ehepaar von nun an getrennte Wege gehen wird. Während sich Harald bereits zur Scheidung äußerte, schwieg der Geschäftsführer. Das sollte sich jetzt ändern: Dieter verriet zum ersten Mal, wie er über das Liebes-Aus denkt!

Gegenüber Bild äußerte sich der 74-Jährige erstmals zu dem Ende seiner Ehe: "Ich wollte die Trennung nicht, ich bin da noch altmodisch: 'Bis dass der Tod Euch scheidet…' [...] Ich hätte so weiterleben können. Aber ich verstehe, dass Harald das nicht mehr kann." Dennoch habe Dieter nicht mit Haralds Entscheidung gerechnet: "Als der Brief von der Anwältin in der Post war, kam die endgültige Trennung überraschend für mich. Eigentlich wollten wir noch ein wenig überlegen. Aber ich habe die Entscheidung von Harald akzeptiert."

Nach dieser Trennung sieht Harald keinen Mann mehr an seiner Seite, wie er ebenfalls gegenüber dem Blatt klarstellte: "Ich werde keine neue Partnerschaft eingehen. [...] Das Thema ist für mich jetzt endgültig abgeschlossen. So eine wahre Liebe, wie zwischen Harald und mir, lernt man im Leben nur einmal, höchstens zweimal kennen. Ich jedenfalls habe sie nur einmal kennengelernt – mit Harald." Ein Liebes-Comeback schließe er aus, dennoch seien die beiden weiterhin Freunde.

Anzeige

Getty Images Dieter Schroth, Harald Glööcklers Ehemann

Anzeige

Getty Images Dieter Schroth und Harald Glööckler, 2015

Anzeige

ActionPress Diether Schroth und Harald Glööckler

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Dieter keinen weiteren Mann an seiner Seite haben möchte? Ja, voll und ganz! Nein, ich denke eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de