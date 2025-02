Spannender Politthriller: Alle Infos zum kommenden "Tatort"

Am Sonntag erwartet die Tatort-Fans ein spannender Politthriller aus Berlin. In der neuen Folge mit den Ermittlern Susanne Bonard (Corinna Harfouch, 70) und Robert Karow (Mark Waschke, 52) werden zwei Morde die Hauptstadt in Atem halten. Am U-Bahnhof Friedrichstraße fällt der ehemalige Jungpolitiker Jürgen Weghorst dem tödlichen Schuss eines Scharfschützen zum Opfer. Wenige Stunden später wird die Politikberaterin Elizabeta Alvarez auf ähnliche Weise getötet. Während die Ermittler unter enormem Druck stehen, da ein nahender Staatsbesuch alle Behörden auf schnelle Ergebnisse drängt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Der Täter scheint ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

Die Morde scheinen eng mit politischen Machenschaften verknüpft zu sein. Der Politiker Weghorst, einst Ziel eines politischen Skandals, war zuletzt in der Lebensmittelindustrie tätig und bereit, einem Journalisten belastende Informationen zu übergeben – mutmaßlich in Verbindung mit einem Untersuchungsausschuss zu seiner Reise nach Afghanistan. Gleichzeitig gerät eine Menschenrechtsaktivistin in das Visier der Ermittlungen, da sie Weghorst öffentlich bedroht hatte. Während das Ermittlerteam Karow und Bonard in den Machtzentren Berlins nach Antworten suchen, bleibt unklar, ob es sich bei der Aktivistin Soraya Barakzay tatsächlich um die Täterin handelt oder ob sie lediglich eine falsche Spur ist. Die Folge trägt den Titel "Vier Leben" und wird am 16. Februar um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die Kommissare Bonard und Karow gehören inzwischen zu den beliebtesten Teams der "Tatort"-Reihe. Corinna Harfouch als erfahrene Ermittlerin und Mark Waschke als ihr eigenwilliger Kollege ergänzen sich perfekt. Von anderen Kommissaren müssen sich Krimifans jedoch bald verabschieden: Laut den Berichten des Norddeutschen Rundfunks wird Axel Milberg (68) 2025 seinen letzten Fall als Kieler Kommissar Klaus Borowski lösen. Auch Karin Hanczewski (43) wird künftig nicht mehr als Dresdner Kommissarin Karin Gorniak zu sehen sein. "Herz der Dunkelheit" war ihr letzter Fall.

"Tatort"-Kommissare Susanne Bonard und Robert Karow

Karin Hanczewski, Schauspielerin

