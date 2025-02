Teddi Mellencamp wird nach Hirn-OP von Ex Edwin unterstützt

Teddi Mellencamp Arroyave (43), bekannt aus Real Housewives of Beverly Hills, musste sich am Mittwoch einer Notoperation am Gehirn unterziehen. Ihr Ex-Mann Edwin Arroyave (47) wich ihr in dieser schweren Zeit nicht von der Seite und hielt ihre Fans über Instagram auf dem Laufenden. In einem Video aus dem Krankenzimmer erklärte er seiner Tochter Dove, dass er in einem Sessel im Raum übernachten würde. Auch ihre beiden anderen Kinder, Slate und Cruz, unterstützten ihre Mutter und waren vor Ort, während Teddi sich im Bett ausruhte – von einer beruhigenden Gebetsbotschaft begleitet, die Edwin teilte.

Kurz vor dem Eingriff selbst sprach Teddi über ihre Diagnose. Wochenlange, heftige Kopfschmerzen hätten die Ärzte dazu veranlasst, mehrere Tumore in ihrem Gehirn zu entdecken. Zwei davon mussten entfernt werden, während die kleineren Tumore vermutlich Bestrahlung erfordern werden. Ihre Freundin und Podcast-Kollegin Tamra Judge, die trotz der Abwesenheit von Teddi die aktuelle Folge ihres gemeinsamen Podcasts aufgenommen hat, richtete tränenreich einen Appell an die Fans, für Teddi zu beten. Unterstützung erhielt Teddi im Krankenhaus nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von ihrer engen Freundin Kyle Richards (56) sowie Sängerin Morgan Wade (30), die sie ebenfalls besuchten.

Die Diagnose ist nicht das erste gesundheitliche Hindernis, das Teddi überwinden muss. Bereits 2022 wurde bei ihr ein Melanom festgestellt, woraufhin sie sich in den letzten Jahren zahlreichen Operationen unterzog. Auch in Liebesdingen ging es zuletzt turbulent bei ihr zu. Nach fast elf Jahren Ehe trennten sie und Edwin sich im Jahr 2024 offiziell, begleitet von Spekulationen um eine angebliche Affäre Teddis mit einem Pferdetrainer. Auf die Gerüchte angesprochen, zeigte sich Teddi diplomatisch und entschied sich, weder etwas zu bestätigen noch zu leugnen. Dennoch gab sie öffentlich zu, dass sie Verantwortung für ihre Fehler übernommen und die Trennung emotional verarbeitet habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, September 2024

Anzeige Anzeige