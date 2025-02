Wendy Williams hat seit Demenzdiagnose keinen Arzt besucht

Wendy Williams (60) sorgt erneut für Schlagzeilen: Die ehemalige Talkshow-Moderatorin hat in ihrer neuen Dokumentation "TMZ Presents: Saving Wendy" überraschend offen über ihren Gesundheitszustand gesprochen. Obwohl bei ihr 2023 eine Demenzerkrankung diagnostiziert wurde, erklärte Wendy, dass sie seit fast zwei Jahren keinen Arzt mehr konsultiert habe. "Ich war ein Jahr in Connecticut und habe dort niemanden aufgesucht. Und hier bin ich jetzt seit sechs oder sieben Monaten und habe auch niemanden gesehen", offenbarte sie im Gespräch mit Harvey Levin (74). Die US-Amerikanerin steht seit mehreren Jahren unter einer Vormundschaft, fühlt sich nach eigener Aussage jedoch "fantastisch" und wies die Vorwürfe, sie sei "unfähig" oder "kognitiv beeinträchtigt", entschieden zurück.

Der Vormund der 60-Jährigen hat kürzlich eine neue medizinische Untersuchung beantragt. In den Gerichtsunterlagen heißt es, es bestehe die Notwendigkeit, Wendys kognitive und neurologische Fähigkeiten erneut zu bewerten, da sie öffentlich bestritt, an frontotemporaler Demenz zu leiden. Wie People berichtet, soll eine Neurologin sogar eine mögliche Fehlinterpretation zur Sprache gebracht haben, die mit Wendys langjährigem Alkoholmissbrauch und den damit einhergehenden Schädigungen der Gehirnstrukturen in Verbindung stehen könnte. Unter diesen Umständen könnte eine aktuelle Neubewertung von Wendys Gesundheitszustand in der Tat erforderlich sein.

Hinter den Schlagzeilen verbirgt sich ein bewegtes Leben: Wendy, bekannt durch ihre langjährige Talkshow "The Wendy Williams Show", war stets für ihre offene Art und ihren Hang zu Kontroversen bekannt. Während ihre Fans immer wieder von ihrem humorvollen und direkten Stil schwärmten, kämpfte die Moderatorin privat mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen. Ihre Alkoholabhängigkeit und eine turbulente Scheidung haben sie in den vergangenen Jahren immer wieder an ihre Belastungsgrenze gebracht. Trotz allem betonte Wendy in Interviews zuletzt ihre Hoffnung auf eine positive Zukunft und schwor, sich von den Höhen und Tiefen nicht unterkriegen zu lassen.

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Moderatorin Wendy Williams