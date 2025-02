Dieser Bollywood-Klassiker kommt als Musical auf die Bühne

Bereits vor 30 Jahren erschien die Bollywood-Romanze "Dilwale Dulhania Le Jayenge" mit Shah Rukh Khan (59) und Kajol (50) in den Hauptrollen – doch bis heute wird der Film weltweit gefeiert. Wie Times of India berichtet, soll das Kultstück nun auf die Bühne gebracht werden: "Come Fall in Love – The DDLJ Musical" heißt die Adaption, die vom 29. Mai bis 21. Juni 2025 im Manchester Opera House in Großbritannien laufen wird. Das Timing ist dabei kein Zufall: Zum 200. Jubiläum des britischen Eisenbahnnetzes wird das Musical, dessen Geschichte zentral Bahnhöfe wie King's Cross einbindet, als kulturelles Highlight dienen. Hinter dem Projekt stehen die Produktionsfirma Yash Raj Films und das "Railway 200"-Kulturprogramm.

Bei der Musical-Adaption handelt es sich um eine moderne Interpretation des Klassikers, die mit 18 originellen englischen Songs aufwartet. Für die Umsetzung hat YRF ein internationales Kreativteam verpflichtet. Dazu zählen der renommierte Broadway-Choreograf Rob Ashford und die indische Co-Choreografin Shruti Merchant. Die musikalische Leitung übernehmen Vishal Dadlani und Sheykhar Ravjiani, während Nell Benjamin, der durch Mean Girls bekannt wurde, die Texte und das Skript beisteuert.

"Dilwale Dulhania Le Jayenge" ist längst ein Phänomen. Der Film hält den Rekord für die längste ununterbrochene Kinoausstrahlung und wird bis heute im Maratha Mandir Theatre in Mumbai gezeigt. Er erzählt die Geschichte von den zwei jungen Indern Raj und Simran, die in Großbritannien aufgewachsen sind. Während eines Urlaubs in Europa begegnen sich die beiden und entwickeln romantische Gefühle füreinander. Die Hauptdarstellerin Kajol schwärmte gegenüber Press Trust of India: "Ich mag die Figuren ebenso wie die Geschichte an sich. Ich war voll und ganz in diesen Film vertieft und habe ihn genossen. Ich liebe auch die Musik, wirklich alles daran. Es ist einfach ein Erlebnis."

Getty Images Poster von "Dilwale Dulhania Le Jayenge", Dezember 2014

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol, Dezember 2015

