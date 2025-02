Ex-Butler packt über Prinz Harrys extreme Wutanfälle aus

Prinz Harry (40) gilt unter den Royal-Fans eigentlich als charmant, ruhig und witzig. Doch hinter verschlossenen Türen soll der Mann von Herzogin Meghan (43) auch öfter mal eine andere Seite von sich gezeigt haben. Das behauptet nun zumindest ein ehemaliger Butler, den Royal-Experte Tom Quinn für sein neues Buch "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" interviewte. Der Ex-Mitarbeiter erinnerte sich dabei an eine bestimmte Situation zurück – damals brachte er versehentlich Papiere auf Harrys Schreibtisch durcheinander. "Er war sofort wütend, und das stand in keinem Verhältnis zu dem Problem", berichtete er.

Gegenüber Bild konnte das ein weiterer Mitarbeiter nur bestätigen – und ging in seinen Äußerungen sogar noch einen Schritt weiter: "Harry ist ein impulsiver Hitzkopf." Der Sohn von König Charles III. (76) gebe sich nach außen hin zwar sehr liebenswürdig, abseits der Kameras könne er aber "benebelt, jähzornig und wichtigtuerisch" sein. Das Ganze habe sich mit der Beziehung zu Meghan wohl verschlimmert. "Harry ist noch heute wie ein großes Kind. Er hat ein gutes Herz, ist aber leicht zu manipulieren. Das war schon immer so. Nachdem Meghan ihn unter ihre Fittiche genommen hatte, wurde das deutlich schlimmer", erklärte der Angestellte.

Für Meghan ließ Harry quasi seine Familie in Großbritannien zurück. Zu seinem Vater und Bruder Prinz William (42) soll der 40-Jährige so gut wie keinen Kontakt haben. Sein Leben in seiner Wahlheimat Montecito soll allerdings nicht so super, wie erhofft verlaufen. Zwar hätten er und seine Familie in den USA mehr Ruhe vor den Medien. Doch es gibt immer wieder Krisengerüchte um ihn und Meghan – das berichtete zuletzt Vanity Fair.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, Februar 2025

