Lamar Odom will Freundschaft mit Ex-Frau Khloé Kardashian

Lamar Odom (45) und Khloé Kardashian (40) haben sich nach über einem Jahrzehnt der Trennung wiedergetroffen – und das völlig unerwartet. Wie der frühere Basketballstar in der Sonntagsfolge von "The Kyle & Jackie O Show" erklärte, kam das Treffen auf Initiative von Malika Haqq (41), der besten Freundin der Unternehmerin, zustande. Malika habe Lamar während eines Wochenendes des Super Bowls in Las Vegas getroffen und ihm vorgeschlagen, Khloé zu sehen. In der sechsten Staffel der Reality-Serie The Kardashians wird dieses Wiedersehen nun zum Thema. Mit einem Strauß roter Rosen taucht Lamar vor Khloés Tür in Hidden Hills auf.

Obwohl sich die beiden nicht als Paar wiedergefunden haben, machen sie deutlich, dass Zeit und Veränderungen eine Rolle spielen. Lamar betont, dass er sich freuen würde, mit seiner Ex-Frau eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. "Es wäre ein Segen, einfach nur ihr Freund zu sein", erklärt er im Interview. Für Khloé scheint das Wiedersehen ebenfalls von gemischten Gefühlen begleitet zu sein. Sie gibt im Trailer zur Serie zu: "Ich kenne diese Person nicht mehr." Ihre Familie hingegen reagiert emotional. Die Mutter des Reality-Stars, Kris Jenner (69), gesteht beim Wiedersehen ihrer Tochter mit Lamar: "Er war die Liebe ihres Lebens." Auch Khloés Schwester Kim Kardashian (44) ist sichtlich erstaunt über den unerwarteten Besuch.

Die Beziehung zwischen Khloé und Lamar war von Anfang an turbulent. Nach nur einem Monat des Kennenlernens heirateten sie 2009, bevor Khloé 2013 aufgrund von Lamars Seitensprung und seinen Drogenproblemen die Scheidung einreichte. In einer schwierigen Zeit, als Lamar 2015 nach einer Überdosis ins Koma fiel, pausierte Khloé die Scheidung, um sich um ihn zu kümmern – doch das hielt nicht lange an. Die Scheidung wurde Ende 2016 schließlich abgeschlossen. Seither hatten beide nur sporadisch Kontakt. Khloés Aussage, dass "Timing alles sei", beschreibt wohl am besten die unerwartete Wiederbegegnung der beiden nach der langen Zeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Jahr 2016

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy / Staff Der Jenner/Kardashian-Clan samt Lamar Odom

Anzeige Anzeige