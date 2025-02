Robert Pattinson beweist Modebewusstsein auf der Berlinale

Robert Pattinson (38) strahlte am Samstag auf dem roten Teppich der Berlinale 2025. Der Schauspieler präsentierte seinen neuen Film "Mickey 17" bei der Premiere im Berlinale Palast in Berlin und wählte für diesen besonderen Anlass einen All-Black-Look. Robert zeigte sich in einem glänzenden schwarzen Ledercoat, weit geschnittenen schwarzen Hosen und passenden Boots, womit er wohl alle Blicke auf sich zog. Seine Haare gelte der Twilight-Star ungleichmäßig nach oben.

Unter einem Social-Media-Beitrag, den Just Jared teilte, erhielt der 38-Jährige zahlreiche Komplimente für seinen Auftritt. "Das sieht verdammt gut aus", "Ich liebe diese neue Ära von ihm" und "So hübsch", lauteten nur drei Kommentare. Einige Nutzer drückten ihre Begeisterung auch in Form von Herz-Augen-Emojis und Flammen-Emojis aus. An seiner Seite waren auch seine Co-Stars Naomi Ackie (32), Steven Yeun (41), Anamaria Vartolomei und Toni Collette (52) zu sehen.

Nicht nur beruflich läuft es bei Robert momentan rund, auch privat könnte der Schauspieler wohl kaum glücklicher sein. Mit seiner Frau Suki Waterhouse (33) durfte er im März des vergangenen Jahres das erste gemeinsame Kind auf der Welt begrüßen. Nachdem sich die beiden im Dezember 2023 verlobt haben, sollen sie sich an Silvester des darauffolgenden Jahres im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben haben. "Sie waren so niedlich und süß, ihr Baby war in einem wunderschönen kleinen Brautjungfernkleid dabei", berichtete ein Insider gegenüber dem Gossip-Account Deuxmoi.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson (2. v. r.) und seine Co-Stars bei der Berlinale 2025

Anzeige Anzeige

Doug Peters/EMPICS/ ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige