Dua Lipa teilt süße Geburtstagsgrüße an ihren Callum im Netz

Dua Lipa (29) hat ihrem angeblichen Verlobten Callum Turner (35) anlässlich seines Geburtstags eine besonders süße Botschaft gewidmet. Am Samstag teilte die beliebte Sängerin in ihrer Instagram-Story mehrere private Schnappschüsse mit dem Schauspieler. Darunter süße Selfies, auf denen sie sanft seinen Kopf hält, sowie ein Bild, auf dem die beiden Grimassen schneiden. Dazu schrieb die "Houdini"-Interpretin liebevolle Zeilen: "Ich wünsche meinem Lieblingsmenschen alles Gute zum Geburtstag", gefolgt von fünf Herz-Emojis.

Die Beziehung von Dua und Callum sorgte schon in den vergangenen Monaten für zahlreiche Schlagzeilen. Nachdem sie im Juli letzten Jahres ihre Liebe offiziell gemacht hatten, wurden die beiden immer öfter turtelnd zusammen gesehen. Im Dezember kamen dann erstmals Gerüchte auf, dass sich das Paar verlobt haben könnte, als die Künstlerin bei öffentlichen Auftritten einen verdächtigen Diamantring trug. Die beiden haben die Spekulationen bisher nicht kommentiert, doch ein vermeintlicher Insider verriet gegenüber The Sun: "Dua und Callum sind echt verliebt und wissen, dass das für immer hält. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein."

Callum selbst hat in einem kürzlichen Interview beim Sundance Film Festival sogar einen deutlichen Hinweis darauf gegeben, dass an den hartnäckigen Gerüchten tatsächlich etwas dran sein könnte. Laut Us Weekly sprach der 35-Jährige über seinen neuen Film "Atropia" sowie ein anderes Projekt namens "Eternity", welches auf Deutsch Ewigkeit bedeutet. Als ihm die Frage gestellt wurde, mit wem er denn gerne "die Ewigkeit verbringen" würde, antwortete er vielsagend: "Meiner Freundin." Möglicherweise haben sie den ersten Schritt dahin tatsächlich mit der geheimen Verlobung gewagt.

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa

