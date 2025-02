Callum Turner will die "Ewigkeit" mit Dua Lipa verbringen

Callum Turner (34) hat in einem Interview beim Sundance Film Festival am Samstag, den 25. Januar, für Aufsehen gesorgt. Laut Us Weekly sprach der 34-jährige Schauspieler über seinen neuen Film "Atropia" sowie ein anderes Filmprojekt mit dem Namen "Eternity", auf Deutsch Ewigkeit. Als ihm die Frage gestellt wurde, mit wem er denn gerne "die Ewigkeit verbringen" wolle, antwortete er sichtlich vergnügt: "Meiner Freundin." Damit meint er natürlich Sängerin Dua Lipa (29), mit der er seit Januar öffentlich liiert ist.

Obwohl die beiden anfangs zurückhaltend mit ihrer Beziehung umgegangen waren, zeigen sie ihre Liebe mittlerweile auch in der Öffentlichkeit. So waren Callum und Dua kürzlich in Paris bei der Präsentation der "Tiffany Titan"-Kollektion von Tiffany & Co. gesichtet worden. Die Musikerin teilte daraufhin auf Instagram eine Reihe Fotos und Videos, unter anderem ist auf einem Clip Callum zu sehen, wie er ihr einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt. Weitere Aufnahmen zeigen das Paar in eleganten schwarzen Outfits, vertraut wie eh und je. Ein Insider verriet Us Weekly diesbezüglich: "Dua und Callum verbringen fast ihre ganze Zeit zusammen und sind fast unzertrennlich."

Für Dua Lipa scheint die Beziehung zu Callum Turner etwas ganz Besonderes zu sein. Nach einer Reihe von eher lockeren Romanzen sei es laut Insidern ihre erste ernsthafte Partnerschaft seit Jahren. "Dua könnte nicht glücklicher sein", so eine nahestehende Quelle. Auch die Weihnachtszeit hatte das Paar gemeinsam verbracht, was Dua mit einer warmherzigen Nachricht auf ihren sozialen Kanälen kommentierte: "Zuhause über die Feiertage. Ich sende euch allen so viel Liebe."

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024

TatianaK / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, April 2024

