Lamar Odom erinnert sich an fatale Momente vor seinem Koma

Lamar Odom (45), ehemaliger NBA-Star, hat in einer Radioshow über die schicksalhafte Nacht im Oktober 2015 gesprochen, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Er erinnerte sich daran, wie er nach bereits unterschriebenen Scheidungspapieren von Khloé Kardashian (40) in ein Bordell in Nevada ging, um "alles zu vergessen" – sich aber darüber "aufregte", dass er kein Kokain zur Hand hatte. In dem Etablissement hatte er einen Drink, danach erwachte er erst drei Tage später, als schon alles in den Nachrichten war: "Ich erinnere mich, aber ich erinnere mich nicht wirklich, weil ich im Koma lag." Das offenbarte er in der Kyle & Jackie O Show am Montag, 20. Januar. "Ich hatte keine Drogen dabei, aber offensichtlich waren sie in meinem System", erklärte Lamar, der betonte, dass ihm wohl Drogen in sein Getränk gemischt wurden. Denn die Ärzte konnten "Kokain und Opiate" in seinem Körper feststellen. Zu dieser Zeit war er gerade 36 Jahre alt.

Im Krankenhaus wachte der ehemalige Star der Los Angeles Lakers mit Khloé an seiner Seite auf, die ihre Scheidung vorerst ausgesetzt hatte, um medizinische Entscheidungen für ihn treffen zu können. Die emotionale Unterstützung der Reality-TV-Darstellerin sei ein entscheidender Faktor für seine Genesung gewesen. "Sie brachte mir Bilder von meiner Mutter und meiner Großmutter, um mein Gedächtnis wiederherzustellen", verriet der Sportler. Während des Komas erlitt Lamar zwölf Schlaganfälle und sechs Herzinfarkte und musste sich daraufhin monatelanger intensiver Reha unterziehen: "Als ich aufwachte, konnte ich weder gehen noch sprechen. Es dauerte also einige Monate der Rehabilitation und eine Menge Gebete, eine Menge Entschlossenheit." Rückblickend bezeichnet er diese schwierige Zeit als Wendepunkt, der ihn zu einem gesünderen Leben führte.

Persönlich hat Lamar in den Jahren nach seinem Nahtoderlebnis viel über sich und seine Prioritäten gelernt. Sein Leben dreht sich heute vor allem um seine beiden Kinder Destiny und Lamar Jr., die er mit seiner Ex-Freundin und Jugendliebe Liza Morales (45) hat. Trotz des Verlusts seines Sohnes Jayden im Jahr 2006 erkennt sich der Basketballer nun stärker in der Rolle eines Vaters wieder und sucht nach Möglichkeiten, anderen mit ähnlichen Problemen wie Sucht zu helfen. "Nach solch einer Erfahrung sieht man die Welt mit anderen Augen", sagte der 43-Jährige, der inzwischen ein drogenfreies Leben führt. "Jetzt ist es wahrscheinlich meine Mission, Menschen zu helfen, die das gleiche Problem haben und sich selbst nicht helfen konnten, die Sucht zu verstehen und zu begreifen, dass es sich um eine Gehirnkrankheit handelt."

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im September 2010

Instagram / lamarodom Lamar Odom mit seiner Tochter Destiny und seinem Sohn Lamar Jr., August 2023

