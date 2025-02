Lady Gaga kehrt dank Verlobtem zu wilder Extravaganz zurück

Lady Gaga (38) ist zurück – und zwar in ihrer gewohnt wilden und extravaganten Art. Jetzt ließ die "Poker Face"-Sängerin, deren neuester Song "Abracadabra" gerade in den internationalen Charts durch die Decke geht, durchblicken, dass ihr Verlobter Michael Polansky maßgeblich an dieser Rückkehr beteiligt war. "Michael ist derjenige, der mir gesagt hat, ich soll diese neue Pop-Platte machen", verriet sie laut The Sun. Im Musikvideo zu "Abracadabra" zeigt sie sich, wie man sie kennt: In einem mit Nägeln verzierten Latex-Cape wirbelt sie, umgeben von ebenso extravagant gekleideten Tänzern, über das Parkett.

Der erfolgreiche Unternehmer Michael, der auch als Co-Autor an Gagas Song "Disease" beteiligt war, bekundete offen seinen Wunsch, die Sängerin wieder zu ihren Ursprüngen zurückzubringen. Gegenüber The Sun erklärte er, dass er besonders bei ihrer "Chromatica"-Tour eine einzigartige Leidenschaft in ihr gesehen habe, die er wiederbeleben wollte. Auch die Fans der 38-Jährigen zeigten sich in den Kommentaren zum neuen Video begeistert von "der alten Gaga", die mit ihrem bald erscheinenden Album "Mayhem" eine neue Ära einzuleiten scheint. Das Album, das bereits zwei weitere Top-10-Singles geliefert hat, wird am 7. März veröffentlicht.

Lady Gaga, bürgerlich Stefani Joanne Angelina Germanotta, ist seit jeher nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre gewagten Outfits bekannt. Während sie zu Beginn ihrer Karriere mit Looks wie dem legendären Fleischkleid bei den MTV Video Music Awards 2010 schockte, änderte sie ihren Stil zur dezenteren Eleganz, als sie 2018 ihre Schauspielkarriere begann. Seit ihrer Rolle in "A Star Is Born" mit Bradley Cooper (50) ließ sie die provokanten Designs hinter sich, fokussierte sich auf klassische Roben und eine ernsthaftere Hollywood-Präsenz. Dennoch sehnten sich ihre Fans nach der ikonischen Extravaganz, die jetzt offenbar ein glanzvolles Comeback feiert.

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars 2023

Kevin Winter/Getty Images Lady Gaga im berühmten Fleisch-Kleid bei den MTV Video Music Awards 2010

