Lana Del Rey macht seltene Äußerung über ihre frische Ehe

Lana Del Rey (39) hat seltene Einblicke in ihr Eheleben mit Jeremy Dufrene gegeben – nur zwei Monate nach ihrer Hochzeit. Die Sängerin heiratete den aus Louisiana stammenden Alligator-Tourguide im September in einer privaten Zeremonie. Mit der Ehe überraschte sie ihre Fans, da sie erst kurz vorher ihre Beziehung zu Jeremy öffentlich gemacht hatte. Beim "Variety's Hitmakers"-Brunch sprach Lana laut Daily Mail über ihr Leben als verheiratete Frau und darüber, wer sie dazu inspiriert hat, ihre eigene Liebesgeschichte zu verfolgen.

Während der Veranstaltung ehrte Lana den Produzenten Jack Antonoff (40), der als "Produzent des Jahrzehnts" ausgezeichnet wurde. Sie sagte: "Vor allem bin ich ihm dankbar für das Beispiel, das er mir mit seiner Ehe mit Margaret Qualley gegeben hat. Er ist ein großer Grund, warum ich so lange gewartet habe zu heiraten und warum ich meinen unglaublichen Ehemann getroffen habe." Sie sprach auch über die Herausforderungen, in der Musikindustrie einen ehrlichen Partner zu finden: "Es ist total nervenaufreibend, an einer unschuldigen Vorstellung davon festzuhalten, wie Dinge laufen könnten, wenn man in einer Branche arbeitet, in der vielleicht die eigenen Werte oder Moralvorstellungen nicht ganz übereinstimmen."

Jeremy und Lana sollen sich bereits 2019 kennengelernt haben, als sie an einer seiner Alligator-Touren teilnahm. Die "Summertime Sadness"-Sängerin scheint mittlerweile ihr privates Glück gefunden zu haben. Ihr neues Album "The Right Person Will Stay", das im Mai erscheinen soll, spiegelt vielleicht auch diese neue Phase in ihrem Leben wider. Mit ihrem nostalgischen und romantischen Pop hat Lana bereits neun Studioalben veröffentlicht und erobert seit Jahren die Charts.

Facebook / lanadelrey Jeremy Dufrene und Lana Del Rey im März 2019

ActionPress Lana Del Rey mit dem Krokodiljäger Jeremy Dufrene

