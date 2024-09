Fans entsetzt: Hat Lana Del Rey ihren Jeremy geheiratet?

Lana Del Rey (39) sorgt mal wieder für reichlich Gesprächsstoff! Laut aktuellen Berichten soll die Sängerin überraschend den Alligator-Tourguide Jeremy Dufrene in Louisiana geheiratet haben. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, sieht man Lana in einem eleganten weißen Hochzeitskleid, geführt von ihrem Vater Robert Grant. Die "Lanatics" sind völlig aus dem Häuschen – doch nicht alle glauben an die Echtheit der Hochzeit. Viele vermuten, dass es sich bei der Szenerie möglicherweise um das Set für ein neues Musikvideo handelt. Ein Fan mutmaßte in den sozialen Medien: "Das klingt nach einem PR-Stunt. Alles nur für die Schlagzeilen!" Ein anderer scherzte: "War der Ringträger ein Alligator?"

Während einige skeptisch bleiben, freuten sich viele über die Nachricht. "So random, aber wenn sie glücklich ist, bin ich es auch", kommentierte ein Nutzer auf X. "Das ist tatsächlich irgendwie süß. Sie könnte jeden heiraten, den sie will, solange er sie gut behandelt, bin ich glücklich", schwärmte ein Fan. "Das ist so typisch Lana Del Rey, ich kann ihr nicht böse sein", meinte jemand anderes. "Hauptsache, sie ist glücklich", brachte es ein weiterer Nutzer auf den Punkt. Bis jetzt hat Lana sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert – damit bleibt das Rätsel um die vermeintliche Blitz-Hochzeit vorerst ungelöst.

Am Montag wurden Lana und ihr Jeremy jedenfalls gemeinsam im Büro des Lafourche Parish Clerk of Court gesichtet, wo sie eine Heiratslizenz abgeholt haben sollen. Laut TMZ wurde das Dokument bislang nicht zurückgegeben, weshalb die offizielle Trauung möglicherweise noch bevorsteht. Die Romanze zwischen den beiden wurde erst im vergangenen Monat bekannt, als sie beim "Reading & Leeds Festival" Händchen haltend gesichtet wurden. Obwohl ihre Beziehung noch sehr frisch ist, gibt es Hinweise darauf, dass sich die beiden bereits seit Jahren kennen könnten – erste gemeinsame Fotos tauchten nämlich schon 2019 auf.

Getty Images Lana Del Rey im August 2024

Facebook / lanadelrey Jeremy Dufrene und Lana Del Rey im März 2019

