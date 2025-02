Nicht mal grüßen: So ist Oliver Pochers Verhältnis zu Stefan

Zwischen Oliver Pocher (46) und Stefan Raab (58) herrscht seit Jahren Funkstille. Weshalb sich die Wege der beiden Entertainer trennten, wissen nur sie selbst. Im Interview mit Bild gibt Oliver nun einen Einblick, wie frostig das Verhältnis zwischen den beiden Männern wirklich ist. Da beide in Köln wohnen, kommt es ab und an vor, dass sie sich zufälligerweise über den Weg laufen – so wie beispielsweise im Fußballstadion. "Vor einer Woche standen wir gemeinsam am Fahrstuhl zur Loge beim 1. FC Köln. Stefan zog es vor, nicht mit mir zwölf Sekunden in einem Raum zu stehen. Er nahm die Treppe. Stefan ist hinter der Kamera der verschüchtertste Mensch, den es gibt. Er ignoriert dich einfach, schaut durch dich hindurch. Er möchte nicht mal, dass man sich grüßt", schildert der Ex von Amira Aly (32).

Seit einigen Monaten ist Stefan wieder im TV zu sehen. Doch von seinem großen Comeback hält Oliver nicht viel. "Ich bin enttäuscht, was er für Shows macht. Nämlich fast dasselbe wie früher. [...] Ich habe den Eindruck, dass Stefan das nicht aus Leidenschaft, sondern aus purer Zerstörungswut gemacht hat. Es geht gegen seinen alten Sender ProSieben, gegen seine alte Produktionsfirma, es geht gegen seine alte Show 'TV total'", mutmaßt der 46-Jährige. Er ist der Meinung, Stefan wirke wie besessen davon, dem Sender, bei dem er vor seinem Comeback tätig war, schaden zu wollen.

Worte können die Unstimmigkeiten zwischen Oliver und Stefan offenbar nicht lösen – und wie sieht es mit den Fäusten aus? Der Comedian würde eine Klärung in einem Boxring begrüßen, wie er im November des vergangenen Jahres gegenüber "Pressing-Show" ausplauderte. Seine Antwort auf die Frage, ob er gegen Stefan boxen würde, lautete wie aus der Pistole geschossen: "Sofort. Das wär doch mal ein Kampf. Das wäre wirklich interessant." Doch Oliver meint, sein Wunschgegner würde das Angebot ablehnen und stichelte: "Das wird Stefan nicht machen, weil er die Herausforderung eins zu eins scheut. Er traut sich nur vor der Kamera."

Getty Images Oliver Pocher, 2019

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

