Sarah oder Evelyn? Sie gewinnt das "Schlag den Star"-Duell

Sarah Engels (32) und Evelyn Burdecki (36) hatten am Samstagabend die Chance, sich erneut bei Schlag den Star zu beweisen: Beide hatten schon einmal an der Show teilgenommen und verloren. Nun konnte Sarah die Sendung für sich entscheiden! Die Sängerin stellte dabei sogar einen Rekord auf, denn noch nie wurde eine Folge der Spielshow so schnell gewonnen. In nur 12 Spielen und mit einem Punktestand von 62:16 setzte sich die einstige DSDS-Teilnehmerin gegen die Reality-TV-Bekanntheit durch und nahm 100.000 Euro mit nach Hause.

Gegenüber ProSieben zeigte sich Evelyn nach ihrer Niederlage gefasst. "In einem Bereich habe ich ja doch noch gewonnen, es war die kürzeste Sendung aller Zeiten. Das ist Rekord", witzelte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin. Sarah hatte sich vor dem Duell Druck gemacht, gut abschneiden zu müssen. Nach ihrem Sieg berichtete sie: "Ich bin bis zum letzten Spiel richtig aufgeregt gewesen, aber es hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Der ganze Ballast fällt jetzt ab. Das Allerwichtigste für mich war, mir das selbst zu beweisen."

Im Vorhinein sorgten die beiden Damen für einige Schlagzeilen. In einem gemeinsamen Promo-Video machte die "Para Siempre"-Interpretin eine Anspielung auf ihren Ex-Mann Pietro Lombardi (32). Seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) gefiel das gar nicht. "Irgendwann reicht es einfach, weil dieser Mensch immer wieder damit durchkommt. Immer wieder diese unterbewussten Sticheleien. Bei der Schwangerschaft, bei der Babyparty, jetzt schon wieder bei dem Video, dass man so einen Satz mit reinbringen muss – wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein", erklärte die Influencerin.

Anzeige Anzeige

Joyn / Willi Weber Evelyn Burdecki, Matthias Opdenhövel und Sarah Engels bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Anzeige