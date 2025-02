Xander Stephinger will mit seiner Ex zu "Prominent getrennt"

Mit seiner Teilnahme an Make Love, Fake Love im vergangenen Jahr machte sich Xander Stephinger einen Namen in der deutschen Reality-TV-Welt. Inzwischen ist der Ex-Crush von Antonia Hemmer (24) vergeben und sogar Vater geworden, weshalb Datingformate für ihn nicht mehr infrage kommen. Im exklusiven Interview mit Promiflash spricht er darüber, auf welche Show er dennoch Lust hätte. "Mir hat das Ganze ja schon Spaß gemacht. [...] Ich finde Prominent getrennt interessant, da man dort zusammen mit seinem Ex-Partner Spiele meistern muss. Da geht man ja auch an seine Grenzen, das würde auf jeden Fall für Unterhaltung sorgen", verrät Xander.

Seine potenzielle Kandidatin für eine "Prominent getrennt"-Teilnahme wäre Lisa Postel – Xanders Ex-Freundin, mit der er gemeinsam die Herausforderung bei "Make Love, Fake Love" aufnahm. Wieder mit ihr zusammenzukommen, wäre dabei aber nicht die Intention des Realitystars. Jedoch würde er hoffen, noch bestehende Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen. "Vielleicht hätte man sich doch noch was zu sagen, damit das Kapitel beendet ist", sagt er nachdenklich. "Da ist man der Situation ausgesetzt, sonst würde man sich ja nicht zusammensetzen und sagen, man spricht darüber." Ob seine Partnerin Lilly damit einverstanden wäre, erwähnt der Blondschopf nicht.

Lisa und Xander haben eine Vergangenheit voller Höhen und Tiefen. Der gemeinsamen TV-Show und allem, was vor der Kamera zwischen Xander und Antonia passierte, hielt ihre Beziehung nicht stand. Lisa trennte sich noch im TV von dem Münchner, der als Antonias Freund das Format verließ. Die Gefühle der beiden "Make Love, Fake Love"-Gewinner reichten aber nicht aus, und sie gingen ziemlich schnell getrennter Wege. Xander kam – wenn auch nur für kurze Zeit – wieder mit Lisa zusammen. Dass er die Brünette letztendlich doch zu tief verletzte, weiß Xander selbst. "Ich hätte ihr das nicht verziehen. Ich hätte sie nicht mehr mit dem Arsch angeschaut", reflektiert er heute sein eigenes Verhalten im Gespräch mit Promiflash.

RTL "Make Love, Fake Love"-Xander und seine Ex-Freundin Lisa

Instagram / lisa_postel_ Lisa Postel, Reality-TV-Bekanntheit

