Blakes Klage: Ryan Reynolds setzt sich für Frauenrechte ein

Ryan Reynolds (48) sorgte bei der "National Board of Review Annual Awards Gala" in New York für Aufsehen, als er sich während seiner Rede indirekt auf den anhaltenden Rechtsstreit seiner Frau Blake Lively (37) und Regisseur Justin Baldoni (40) bezog: "An Geschichten über Frauen scheinen andere Maßstäbe angelegt zu werden, und zwar oft die Maßstäbe, die Frauen im Leben angelegt werden. Du musst perfekt sein. Du musst deine Stärke verstecken. Du musst dich verwandeln oder beruhigen." Seine Worte kamen nur wenige Monate, nachdem Blake rechtliche Schritte gegen Justin eingeleitet hatte, in denen sie ihn des sexuellen Fehlverhaltens und der Schaffung eines feindseligen Arbeitsklimas beschuldigte. Ryan, bekannt für seine Rolle in "Deadpool", überreichte an diesem Abend den Preis für den besten Film des Jahres an "Wicked". Von all den Streitigkeiten ließ er sich bei der Gala zunächst nichts anmerken.

Hinter den Kulissen spitzt sich der Konflikt weiter zu: Blake Lively hatte zuvor Justin Baldoni verklagt und ihm vorgeworfen, unerwünschte Berührungen am Set des Films It Ends With Us improvisiert und ihren Körper öffentlich kritisiert zu haben. Justin reagierte mit einer Gegenklage wegen Verleumdung und forderte über 240 Millionen Euro Schadensersatz. Parallel tauchten Berichte auf, dass Ryan in seinem kommenden Film "Deadpool & Wolverine" einen Charakter namens "Nicepool" eingeführt habe, dessen Darstellung als Anspielung auf Justin interpretiert werde. Kritiker werfen Ryan vor, das ernste Thema der Belästigung seiner Frau für eine Parodie genutzt zu haben. Justin behauptete zudem, bei einem Treffen mit den Produzenten und Ryan in deren Zuhause sei er von dem Schauspieler verbal angegangen worden, eine Darstellung, die Ryans Umfeld bestreitet.

Ryan Reynolds ist seit 2012 mit Blake Lively verheiratet. Das Paar, das vier gemeinsame Kinder hat, präsentiert sich in der Öffentlichkeit häufig als Einheit, die sich gegenseitig unterstützt. Blake übernahm die Hauptrolle in "It Ends With Us", obwohl sie kurz zuvor ihr viertes Kind zur Welt gebracht hatte – eine Zeit, die sie laut eigenen Aussagen körperlich und emotional forderte. In Interviews zeigte sich Ryan stets stolz auf die Stärke seiner Frau. Schauspielkollegen beschreiben ihn als humorvollen, jedoch auch entschlossenen Unterstützer seiner Familie. Der Konflikt mit Justin wirft nun ein Licht auf die Herausforderungen, die Stars hinter den Kulissen großer Filmproduktionen bewältigen müssen.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Getty Images Justin Baldoni im August 2024

