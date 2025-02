Dieser Star fliegt bei "Promis unter Palmen" direkt raus

Bei Promis unter Palmen wird nicht lange gefackelt! Schon in der ersten Folge der dritten Staffel rollen Köpfe. Die erste wichtige Entscheidung liegt bei Lotto-Millionär Chico: Er muss zwei Kandidaten aus seinem Team für den Exit nominieren. Seine Wahl fällt auf Cosimo Citiolo (43) und Janina Youssefian (42). Ab da liegt es bei den Promis aus dem anderen Team. Jeder Einzelne darf wählen – sie entscheiden sich einstimmig gegen Janina. Das Model muss die Show als Erste verlassen.

Janina nimmt die Entscheidung der anderen gelassen. Jedenfalls lässt sie sich keine Enttäuschung anmerken. "Ich bin froh, wenn ich gehe", schießt sie heraus. Zwei ihrer Mitstreiterinnen verstecken ihre Emotionen aber nicht: Kim Virginia Hartung (29) und Lisha zeigen ihre Schadenfreude über den Auszug des Realitystars. Bei den Frauen herrscht nämlich dicke Luft – zwischen ihnen kam es zum ersten großen Zickenkrieg der Staffel. "Das ist eine kleine *****, die soll sich verpissen und die hat das verdient", äußert Kim scharf, während Lisha ihr direkt sagt: "Janina, ich finde, du bist eine unglaublich anstrengende Person. Ein Mensch wie du hat im TV nichts verloren."

Das geht ja schon mal gut los zwischen den Promi-Damen. Ob es auch in den kommenden Folgen so hitzig zugehen wird, wird sich noch zeigen. Klar ist aber, dass die Produktion dieses Mal sehr sensibel auf das Thema Mobbing reagieren will – da die ersten beiden Staffeln durch das Verhalten der Teilnehmer eine Menge negativer Schlagzeilen machten. Schon im Vorfeld kündigte ein Sprecher des Senders gegenüber der Bild diesbezüglich strengere Regeln an: "Wir haben klare Regeln, um Mobbing zu bestrafen und zu vermeiden. Das heißt: Wer mobbt, fliegt! Und zwar sofort."

