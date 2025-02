Duett mit Dolly Parton: Sabrina Carpenters Fans lieben es

Mit ihrem Album "Short n' Sweet" ist die Sängerin Sabrina Carpenter (25) im vergangenen Jahr durch die Decke gegangen. Besonders ihr Song "Please Please Please" brachte die Fanherzen zum Schmelzen. Nun setzt die Musikerin noch einen drauf. Am Valentinstag veröffentlichte sie eine neue Version des Songs, in der sie das Lied mit niemand Geringerer als der Country-Ikone Dolly Parton (79) singt. "Ich fühle mich so geehrt, dass eines meiner größten Idole bei einem Song mitmacht, der mir so viel bedeutet", schreibt die 25-Jährige stolz zu dem Musikvideo auf Instagram.

Das ungewöhnliche Duo begeistert die Fans. "Diese Collabo macht ein perfektes Album einfach nur noch besser" oder "Ich wusste nicht, dass ich euch beide zusammen brauche", freuen sich zahlreiche Nutzer unter dem Beitrag. Auch das schwarz-weiße Musikvideo, in dem Dolly und Sabrina gemeinsam in einem Truck fahren, wird heiß diskutiert. Am Ende des Clips sieht man einen gefesselten Mann auf der Rückbank liegen. Fans gehen sofort davon aus, dass das eine Anspielung auf Sabrinas Ex-Freund Barry Keoghan (32) ist, der bereits im Original-Musikvideo mitspielte. "Bye Bye Barry", schreibt nicht nur eine Userin scherzhaft.

Erst im Frühling des vergangenen Jahres feierten Barry und Sabrina ihr Paar-Debüt auf dem roten Teppich der Met Gala. Doch offiziell bestätigten der "Saltburn"-Star und die Disney-Bekanntheit nie ihre Beziehung. Als Barry dann in Sabrinas Musikvideo zu sehen war, gab es für die Fans jedoch keinen Zweifel mehr. Doch lange hielt das vermeintliche Glück nicht. Laut Insidern sollen die Hollywood-Stars seit Dezember 2024 getrennt sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter im Februar 2025

Anzeige Anzeige

GAMR / BACKGRID Barry Keoghan und Sabrina Carpenter mit einer Bekannten

Anzeige Anzeige