Romina Palm hat durch Schwangerschaft Besenreiser bekommen

Der wachsende Bauch ist nicht die einzige körperliche Veränderung, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Das merkt auch Romina Palm (25). Die Influencerin erwartet gerade ihr erstes Kind und teilt in ihrer Instagram-Story offen mit ihrer Community, was das Schwangersein so mit sich bringt. "Habe durch die Schwangerschaft Besenreiser bekommen", erklärt sie und hält ihr rechtes Bein in die Kamera, auf dem unterhalb des Knies eine bläulich gefärbte Stelle mit vielen kleinen geplatzten Äderchen zu sehen ist.

"Einfach mal ein ehrlicher Einblick – auch so kann das aussehen, wenn man eigentlich ein gutes Bindegewebe hat und viel Sport macht", klärt sie auf. Dieser kleine Makel an ihrem Körper scheint Romina aber überhaupt nicht zu stören. "Egal, tut ja nicht weh", schlussfolgert die werdende Mutter. Das sei im Moment das Wichtigste für sie. Nach der Schwangerschaft könne sie die von einem Arzt entfernen lassen. Bis es so weit ist, nimmt die Blondine die Besenreiser aber gelassen.

So eine positive und gelassene Einstellung zu ihrem Körper hatte die Beauty nicht immer. Romina litt vier lange Jahre unter einer Essstörung, und zwar unter einer Binge-Eating-Störung, bei der Betroffene, kurz gesagt, immer wiederkehrende Essanfälle haben. Daraus machte sie nie ein Geheimnis, weshalb ein Fan in einem Instagram-Q&A ganz offen fragte, ob die Schwangerschaftskilos ein Problem für die werdende Mama darstellen. "Nein, null Prozent. [...] Mein Körper leistet jetzt so etwas Krasses! Das Wichtigste für mich ist jetzt, dass mein Baby gesund ist", stellte Romina klar.

Instagram / rominapalm Romina Palms Bein während der Schwangerschaft

Instagram / rominapalm Romina Palm im August 2024

