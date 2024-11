Jahrelange Essstörung: Stören Romina Palm die Babypfunde?

Romina Palm (25) litt vier lange Jahre unter einer Essstörung, und zwar unter einer Binge-Eating-Störung, bei der Betroffene, kurz gesagt, unter immer wiederkehrenden Essanfällen leiden. Mit ihrer Vergangenheit geht die Influencerin ganz offen um – so auch jetzt. Die GNTM-Bekanntheit erwartet aktuell ihr erstes Kind. Ein interessierter Fan hat sich nun gefragt, ob die Schwangerschaftskilos ein Problem für die werdende Mama darstellen. "Nein, null Prozent. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich schon seit einem Jahr 'bingefrei' bin", stellt Romina im Rahmen einer Instagram-Fragerunde klar. Sie habe in ihren Augen das perfekte Verhältnis zwischen der Achtung ihres Äußeren und Inneren gefunden.

Natürlich entgeht auch Romina nicht die körperliche Veränderung, die mit einer Schwangerschaft einhergeht. Beispielsweise sehe sie, dass sie nicht mehr so "definiert" ist. "Aber ey, wie egal kann mir das gerade sein? Mein Körper leistet jetzt so etwas Krasses! Das Wichtigste für mich ist jetzt, dass mein Baby gesund ist", freut sich Romina. Auch wenn die Netz-Bekanntheit mit ihrem Körper im Reinen ist, gesteht sie: "Ich habe Ängste. Ganz klar!" Dennoch ist sie für ihr erstes Kind mehr als bereit und habe vor allem in der vergangenen Zeit sehr viel über sich lernen dürfen.

Romina und ihr Partner Christian Wolf gehen bereits seit rund einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Während es für die 25-Jährige der erste Nachwuchs ist, durfte sich der Fitness-Influencer bereits über ein Kind in seinem Leben freuen. Den kleinen Noah durfte Christian gemeinsam mit seiner Ex Antonia Elena auf der Welt begrüßen. Wie Noahs Halbgeschwisterchen heißen wird, wissen die werdenden Eltern wohl auch schon. "Ich würde ganz leise, aber stolz behaupten, dass wir einen gefunden haben. Stand jetzt. In den bin ich total verliebt – wirklich sehr", verriet das Model bereits auf Social Media.

Instagram / rominapalm Romina Palm im November 2024

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Palm im November 2024

