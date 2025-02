Selena Gomez reflektiert ihre Entwicklung in der Liebe

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) haben in einem gemeinsamen Interview anlässlich des Valentinstags über ihre Beziehung gesprochen. Das Paar, das seit 2023 zusammen ist und sich damals nach einer langjährigen Freundschaft nähergekommen war, hat kürzlich sogar seine Verlobung bekannt gegeben. In dem Gespräch mit dem Magazin Interview verrieten die beiden, dass ihr neues gemeinsames Album "I Said I Love You First" nicht nur von ihrer Beziehung inspiriert sei, sondern auch den Moment festhält, als Selena ihrem Partner zuerst ihre Liebe gestanden habe. Selena sprach außerdem darüber, wie bedeutungsvoll diese Beziehung für sie ist: "Ich fühle mich respektiert, gesehen und geschätzt. Das ist alles, was ich mir jemals wirklich gewünscht habe."

Besonders ehrlich zeigte sich die Sängerin und Schauspielerin auch in Bezug auf ihre Vergangenheit. Selena erklärte, dass sie fünf Jahre lang allein war, bevor sie Benny kennenlernte, und dass diese Zeit entscheidend für ihre persönliche Entwicklung gewesen ist. "Vor zehn Jahren hätte ich die Geduld und die bedingungslose Liebe, die Ben mir gibt, nicht annehmen können", sagte sie nachdenklich und betonte, wie sehr sie heute ihre Beziehung wertschätzt. Für Benny steht fest, dass Selena für ihn mehr als eine Partnerin ist: "Sie ist meine beste Freundin." Gleichzeitig scherzte er, dass er manchmal Angst habe, Selena könnte ihre Meinung ändern, was sie jedoch entschieden zurückwies. "Damit musst du leben", antwortete Selena spöttisch und versicherte ihrem Verlobten, dass er "fest an sie gebunden" sei.

Dass Selena heute so offen über ihr Liebesleben spricht, markiert eine Wende in ihrer Haltung gegenüber der Öffentlichkeit. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter erklärte sie im November, dass sie sich noch nie so sicher in einer Beziehung gefühlt habe. Dieser Vertrauensvorschuss macht es ihr leichter, private Einblicke zu gewähren: "Wenn man ein bisschen von sich zeigt, ist das Interesse der Menschen weniger intensiv", erklärte sie. Selena, die zuvor unter anderem acht Jahre lang mit Justin Bieber (30) eine turbulente On-off-Beziehung führte, schätzt nun die Stabilität mit Benny – eine Qualität, die für sie lange Zeit unerreichbar schien. Benny, der sowohl als Musikproduzent als auch als Social-Media-Star bekannt ist, unterstützt Selena dabei, sich auf das zu konzentrieren, was ihr wirklich wichtig ist: eine starke, wertschätzende Partnerschaft, die auf Freundschaft basiert.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im Dezemeber 2024

MEGA Selena Gomez und Benny Blanco im Disneyland, Februar 2025

