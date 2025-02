Shirin nutzt ihn für PR? So findet Thomas Gottschalk das

Beim großen Abschied von Wetten, dass..? im November 2023 trafen Shirin David (29) und Thomas Gottschalk (74) aufeinander – und es kam zu einem verbalen Schlagabtausch, der bis heute für Gesprächsstoff sorgt. Thomas bemerkte damals gegenüber der Musikerin, dass man ihr die Feministin nicht ansehen würde. Daraufhin konterte Shirin schlagfertig, dass Feministinnen gut aussehen, klug, eloquent und schön zugleich sein können. Nun wurde bekannt, dass dieser Moment für Shirin so prägend gewesen sei, dass sie ihn als Inspiration für den Titel ihres neuen Albums "Schlau aber blond" nutzte, wie RTL berichtet. "Warum das nicht umdrehen und daraus einen Vorteil ziehen?", erklärte sie kürzlich in einem YouTube-Video.

Doch was sagt Thomas dazu, sozusagen eine Muse für die Rapperin geworden zu sein? Der Moderator erklärte bei der Party zur Berlinale, dass er davon bisher nichts gewusst habe, zeigte sich aber gelassen. "Dass ich Shirin David zu irgendwas inspiriere, ist mir neu. Aber ich freue mich natürlich über jede Inspiration, die ich sozusagen weitergeben kann", scherzte der Fernsehveteran. Unterstützt wurde er dabei von Ehefrau Karina Mroß, die versicherte, dass der berühmte Name Gottschalk gerne für PR genutzt werde – und dass sie das an Shirins Stelle vermutlich auch so machen würden. Shirin hingegen nutzt die Aufmerksamkeit und polarisiert nicht nur durch ihr Auftreten, sondern auch durch ihren scharfsinnigen Umgang mit Vorurteilen.

Shirin, die vor einiger Zeit als Social-Media-Star bekannt wurde, hat sich über die Jahre als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Musikszene etabliert. Für sie ist das bewusste Polarisieren ein Aspekt ihres Erfolges. Sie liebt es, mit Erwartungen zu spielen – sei es mit provokativen Aussagen oder ihrem perfekten Styling. Doch in Interviews gibt die Rapperin auch Einblicke in ihre inneren Kämpfe und spricht über den Druck, den sie sich selbst auferlegt.

Getty Images Shirin David im November 2024

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2022

