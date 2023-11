Shirin schießt bei "Wetten, dass..?" gegen Thomas Gottschalk

Mit diesem Schlagabtausch hat Thomas Gottschalk (73) garantiert nicht gerechnet! Am Samstagabend moderierte der Entertainer zum letzten Mal die beliebte Unterhaltungssendung Wetten, dass..?. Neben Weltstars wie Take That und Cher (77) waren auch einige deutsche Promis mit am Start: Unter anderem begrüßte der Moderator Matthias Schweighöfer (42), Helene Fischer (39) und auch Shirin David (28). Ein Gast nahm kein Blatt vor den Mund: Shirin teilte bei "Wetten, das..?" gegen Thomas aus!

Im Gespräch betonte Thomas, dass er Shirin nicht angesehen habe, dass sie Opernfan ist. "Ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen", fügte der 73-Jährige hinzu. Die Rapperin konterte daraufhin vor laufender Kamera. "Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe? [...] Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus", stellte sie klar.

Außerdem stellte sie direkt unter Beweis, dass sie sich auch in Sachen Oper bestens auskennt. Ihr Lieblingskomponist sei Johann Strauss. "Auch wenn er jetzt kein deutscher Komponist ist, sondern Österreicher, ist er für mich der beste deutschsprachige Komponist, den wir jemals hatten", erklärte sie.

Getty Images Thomas Gottschalk "Wetten, dass...?" 2023

Getty Images Helene Fischer, Shirin David

Instagram / shirindavid Shirin David, Influencerin

