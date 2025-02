So zauberhaft strahlen Ariana Grande und Cynthia bei BAFTAs

Anlässlich der 78. Verleihung der British Academy Film Awards versammelte sich am 16. Februar 2025 die Crème de la Crème der Filmlandschaft. Auch die Wicked-Darstellerinnen Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (38) waren mit von der Partie und überzeugten in gewohnt schicken Red-Carpet-Outfits. Die "Yes, and?"-Interpretin traf in einem Abendkleid ein, bestehend aus einem pompösen rosafarbenen Rock, der mehrere Schichten hatte, sowie einem schwarzen Oberteil, das einen tiefen V-Ausschnitt besaß. Ihr Haar trug sie in einem strengen Dutt nach hinten gebunden.

Arianas Co-Star Cynthia wählte hingegen ein hochgeschlossenes Spitzenkleid in strahlendem Weiß für die Preisverleihung. Dazu kombinierte das Gesangstalent schicke Riemchen-Pumps und silbernen Schmuck: An den Ohren der Schauspielerin funkelten einige Piercings sowie zwei lange tropfenförmige Schmuckstücke mit grünen Edelsteinen. Außerdem begeisterte Cynthia mit einem auffälligen weiß-rosafarbenen Design auf ihren langen Kunstnägeln.

Seit den Dreharbeiten des Musicals "Wicked" haben Ariana und Cynthia eine tiefe Verbindung – und das nicht nur vor, sondern auch fernab der Kameras. "Es ist eine der unglaublichsten Erfahrungen, die ich mitnehmen durfte, eine solche Freundschaft und Beziehung zu Ari aufzubauen", schwärmte die Elphaba-Darstellerin unter anderem in der "Drew Barrymore Show" von der Sängerin.

Getty Images Cynthia Erivo, Schauspielerin

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Februar 2025

