Fans sind verwundert: Elevator Boy Luis Freitag ist vergeben

Aus seinem Liebesleben macht Luis Freitag von den Elevator Boys schon ein Weilchen kein Geheimnis mehr. Regelmäßig taucht in seinen TikTok-Videos eine Beauty an seiner Seite auf, die seine Freundin zu sein scheint. In den Kommentaren unter den Clips scheinen die Fans trotzdem noch sehr überrascht davon zu sein, dass der Netz-Star offensichtlich in einer Beziehung ist. "Habe ich was verpasst?", fragt sich ein Fan, während ein anderer kommentiert: "Hä, bin ich lost, oder seit wann hat er eine Freundin?" Die meisten freuen sich für Luis – die ein oder andere verdrückt aber wohl auch ein Tränchen darüber, dass der Hottie nun vergeben ist.

Am Valentinstag zeigte der Social-Media-Star seine Freundin auch auf Instagram, am Abend lief er aber ohne weibliche Begleitung über den roten Teppich der Berlinale. Mit RTL plauderte er über die Überraschung, die er vielen Fans mit seinem Beziehungs-Outing bescherte. "Tatsächlich war das gar nicht so eine Valentinstagsverkündung. Es war schon relativ lange bei mir schon so ein bisschen öffentlicher. Aber als ich das mitbekommen habe, dass Leute das jetzt so gesehen haben – fand ich lustig. Es war eigentlich die ganze Zeit nicht unöffentlich."

Im vergangenen Jahr lag der öffentliche Fokus bei Luis, Jacob Rott (24), Bene Schulz, Tim Schaecker (25) und Julien Brown auf etwas anderem. "Ich würde sagen, das war unser Jahr der Musik", verrieten die Elevator Boys im Promiflash-Interview bei den GQ Men of the Year Awards 2024. Schon im Jahr 2023 hatten sie als Boygroup ihren ersten Song veröffentlicht, in den vergangenen Monaten folgte dann ein ganzes Album. Neben "Parachute", "Ruin Me" und "Pillow Talk" überzeugten sie zu Weihnachten auch mit ihrer Coverversion des Klassikers "Jingle Bell Rock".

TikTok / luis_freitag_ Luis Freitag und seine Freundin im Urlaub

Instagram / timschaecker Elevator Boys im Juli 2024

