Leonardo DiCaprio schleicht sich mit Vittoria von Party weg

Bitte nicht auffallen! Als Leonardo DiCaprio (50) zusammen mit seiner aktuellen Partnerin Vittoria Ceretti (26) die BAFTA-Afterparty von Netflix verließ, war er sehr darauf bedacht, das still und heimlich zu tun. Wie Daily Mail berichtet, schlich der Schauspieler gegen 2:40 Uhr durch einen Seitenausgang des exklusiven Klubs TwentyTwo in Mayfair, um wartenden Paparazzi aus dem Weg zu gehen. Die Bilder zeigen, dass Leo eine Baseballkappe und einen Mundschutz trug, um unerkannt zu bleiben, bevor er in ein Auto stieg, in dem Vittoria in einem eleganten Look, bestehend aus einem Spitzenminirock und einer Lederjacke, bereits auf ihn wartete.

Die Beziehung der beiden hat in den letzten Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem Spekulationen aufgekommen waren, Leo habe seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht, wurden der Schauspieler und die 26-Jährige weiterhin regelmäßig zusammen gesehen – darunter auch bei der Art Basel in Miami. Das Paar soll sich erstmals im Mai 2023 bei der Premiere von Leos Film "Killers of the Flower Moon" in Cannes getroffen haben. Die ersten Dating-Gerüchte waren jedoch erst im Sommer desselben Jahres lautgeworden, als die beiden gemeinsam Eis in Los Angeles aßen und in einem Club auf Ibiza ausgelassen miteinander tanzten. Für Leo, der eine Vorliebe für Models hat, könnte es mit Vittoria etwas Ernsteres sein.

Leonardo gilt seit Jahrzehnten nicht nur als einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods, sondern auch als einer der begehrtesten Junggesellen. Neben seiner glanzvollen Filmkarriere ist er außerdem als passionierter Umweltschützer bekannt. Vittoria hingegen gehört aktuell zu den gefragtesten Models der Branche und läuft für Labels wie Chanel und Valentino. Trotz der Aufmerksamkeit rund um ihre Romanze verhalten sich beide zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben geht, und versuchen, dem Rampenlicht so oft wie möglich zu entfliehen.

Spread Pictures/MEGA Vittoria Ceretti und Leonardo DiCaprio im Urlaub auf St. Barts, Dezember 2024

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti in London, November 2023

