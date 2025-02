Leo DiCaprio hat Vittoria fest in seine Familie integriert

Leonardo DiCaprio (50) scheint sein Herz an das italienische Model Vittoria Ceretti (26) verloren zu haben. Das Paar, das Berichten zufolge seit Sommer 2023 zusammen ist, soll laut einer nahestehenden Quelle besonders glücklich sein. "Niemand hat Leo jemals so verliebt und so hingebungsvoll gegenüber einer Frau gesehen", verriet der Insider dem Magazin Page Six. Die 26-jährige Vittoria wurde demnach bereits vollständig in Leonardos Familie integriert. Gemeinsam genießen die beiden ihre Beziehung abseits des Rampenlichts und wirken rundum zufrieden.

Aber trotz der intensiven Gefühle zwischen dem Schauspieler und dem Model scheinen Hochzeitsglocken in naher Zukunft nicht zu läuten. Der Insider gab gegenüber Page Six an, dass Leonardo nicht plant, jemals zu heiraten. "Er sieht einfach keinen Grund, sich zu binden, um die Beziehung in seinen Augen offiziell zu machen", erklärte die Quelle weiter. Auch wenn Fans des Hollywoodstars bereits über eine mögliche Verlobung spekulierten, soll Leonardo laut dem Insider "glücklich mit dem aktuellen Status der Beziehung" sein. Seine Priorität liege darauf, Zeit mit Vittoria zu verbringen und ihre gemeinsame Zeit zu genießen.

Seit Jahren hat Leonardo den Ruf, eine Vorliebe für schöne und erfolgreiche Frauen zu haben. Seine früheren Beziehungen zu Stars wie Gisele Bündchen (44), Toni Garrn (32) und Camila Morrone (27) sorgten stets für Schlagzeilen. Mit Vittoria scheint der Oscar-Preisträger jedoch eine besondere Verbindung zu haben, die ihn sogar dazu bewegen könnte, familiäre Nähe wie selten zuvor zuzulassen. Die gebürtige Italienerin, die seit ihrem Durchbruch in der Modewelt 2014 internationale Erfolge feiert, hält sich zu ihrem Privatleben jedoch bedeckt. Bekannt ist lediglich, dass sie beruflich häufig zwischen Mailand und Los Angeles pendelt.

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio mit Vittoria Ceretti und ihrer Familie in London

Spread Pictures/MEGA Vittoria Ceretti und Leonardo DiCaprio im Urlaub auf St. Barts, Dezember 2024

