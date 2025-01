Leonardo DiCaprio will Vittoria angeblich niemals heiraten

Leonardo DiCaprio (50) und das italienische Model Vittoria Ceretti (26) scheinen aktuell glücklich miteinander zu sein – und das, obwohl eine Hochzeit angeblich außer Frage steht. Denn der Schauspieler soll laut Page Six keinen Wunsch verspüren, "jemals zu heiraten". Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber dem Magazin und meint zu wissen: "Leo hat kein Bedürfnis danach, sich zu binden und die Dinge offiziell zu machen."

Trotz der angeblichen Abneigung gegen den Bund der Ehe soll der Hollywoodstar aber nach wie vor überglücklich mit Vittoria sein. "Er ist froh über den aktuellen Stand der Dinge und darüber, in welcher Situation sich beide befinden", betont der Informant und ergänzt: "Er liebt es, Zeit mit Vittoria zu verbringen, aber er kann sich nicht vorstellen, ein Ehemann zu sein." Zu den Behauptungen hat sich das Paar bisher nicht öffentlich geäußert.

Die Beziehung von Leonardo und der Italienerin soll im Frühjahr 2023 begonnen haben, nachdem sie sich beim Filmfestival in Cannes kennengelernt hatten. Zu diesem Zeitpunkt war Vittoria jedoch noch verheiratet. Die Ehe mit dem DJ Matteo Milleri, den sie im Januar 2020 geheiratet hatte, wurde erst im Sommer 2023 endgültig beendet. In den darauffolgenden Monaten turtelten Leo und seine Freundin daraufhin immer häufiger öffentlich: Ob Dinner-Dates in Los Angeles oder entspannte Tage mit der Familie – das Paar wurde regelmäßig zusammen gesichtet.

Spread Pictures/MEGA Vittoria Ceretti und Leonardo DiCaprio im Urlaub auf St. Barts, Dezember 2024

Spread Pictures/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti im Dezember 2024

