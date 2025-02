Samira Yavuz ehrlich: So sehr leidet sie unter der Trennung

Samira Yavuz (31) gewährt ihren Fans tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt nach der Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (31). In ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira" spricht der Reality-TV-Star offen darüber, wie sehr sie die aktuelle Situation belastet. "Ich bin noch lange nicht über den Berg, noch lange nicht", gesteht sie. Besonders schwierig seien für sie Momente, in denen Erinnerungen hochkommen, wie kürzlich beim Blick in ihren Kalender. Dort fand sie einen Termin für ein Probeessen auf Mallorca – eigentlich der Hochzeitsplanung gewidmet –, den sie zügig löschte. Doch innerlich habe sie "kurz in sich reingeheult", verrät Samira.

Trotz ihres witzigen Auftretens auf Social Media zeigt sie sich in ihrem Podcast von einer völlig anderen Seite. "Auch wenn ihr denkt, auf Instagram, boah, die ist so lustig, so witzig… ich kann euch sagen: 'Nein!' Aber ich habe auch einfach keine Lust, hier morgens, mittags, abends mich beim Weinen aufzunehmen.", macht sie deutlich. Samira beschreibt, wie sehr sie das Gefühlschaos der Trennung ermüde und wie schwer es ihr falle, sich zu sammeln. Diese Ehrlichkeit habe sie viel Überwindung gekostet, präzisiert die zweifache Mutter, da sie privates Leid normalerweise nicht mit ihren Followern teilen möchte. Jedoch wolle sie auch zeigen, dass niemand perfekt sei und hinter den Kulissen oft ein ganz anderes Bild herrsche.

Samira und Serkan, die sich 2021 bei den Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt hatten, galten lange als Traumpaar des Reality-TVs. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter 2022 und 2024 schien ihr gemeinsames Familienglück perfekt – bis die Beziehung durch Serkans Seitensprünge zerbrach, wie Samira in früheren Podcast-Folgen enthüllte. Obwohl sie bestritt, dass eine andere Reality-TV-Bekanntheit daran beteiligt gewesen sei, habe sie das Vertrauen endgültig verloren.

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

