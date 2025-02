Tiger Woods kehrt nach Tod seiner Mutter zum Golfen zurück

Die Golflegende Tiger Woods (49) kehrt nur wenige Wochen nach dem Tod seiner Mutter Kultida Woods auf den Golfplatz zurück. Der Sportler wird an einem Match der Tomorrow Golf League (TGL) erstmals seit ihrem plötzlichen Tod am 4. Februar teilnehmen. Das Spiel findet in Palm Beach, Florida, statt, wo Tiger mit seinem Team "Jupiter Links Golf Club" gegen den "New York Golf Club" antritt. Bereits am 13. Februar sollte er auf dem Torrey Pines Golfplatz in La Jolla, Kalifornien, spielen, sagte diesen Wettkampf aber ab. In einer emotionalen Nachricht auf X bekundete Tiger: "Ich habe mein Bestes getan, um mich vorzubereiten, in dem Wissen, dass es das ist, was meine Mutter gewollt hätte, aber ich verarbeite ihren Verlust noch."

Das Turnier ehrte die verstorbene Kultida mit besonderen Gesten. Auf dem Platz wurde die Flagge am siebten Loch durch eine weiße Flagge ersetzt, eine Anspielung auf ihre buddhistischen Überzeugungen, in denen Weiß für Reinheit steht. Außerdem trugen die Spieler rote Pins mit einem thailändischen Symbol für Liebe – eine Hommage an Kultidas Herkunft und Verbindung zu ihrem Sohn. Die Farbe Rot wurde aufgrund des Glaubens seiner Mutter, dass diese Farbe Glück bringe, zudem zu Tigers Markenzeichen. Tiger dankte den vielen Menschen, die ihm nach dem Verlust beigestanden hatten.

Kultidas Einfluss auf Tigers Leben war enorm. In früheren Interviews schilderte er, wie präsent sie in seiner Karriere gewesen sei – nicht nur als Mutter, sondern auch als Mentorin. Sie habe ihn beinahe zu jedem Jugendturnier in Kalifornien begleitet, akribisch Buch über seine Spiele geführt und sei eine treibende Kraft hinter seinen Erfolgen gewesen. Dies war nicht zuletzt eine Eigenschaft, die sie mit Tigers Vater Earl teilte, jedoch auf ihre ganz eigene Weise. Ihre Stärke und feste Hand hätten ihn geprägt, wie er immer wieder erklärte: "Sie war mein größter Fan, aber auch meine strengste Kritikerin."

Getty Images Tiger Woods mit seiner Mutter, Juni 2000

Getty Images Tiger Woods und seine Mutter bei seiner Aufnahme in die World Golf Hall of Fame, März 2022