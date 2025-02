"Mein größter Fan": Tiger Woods trauert um seine Mutter (†)

Golflegende Tiger Woods (49) muss einen großen Verlust verarbeiten. In einem Statement, das er am 4. Februar über seinen Account auf X teilt, gibt der 49-Jährige bekannt, dass seine Mutter Kultida Woods im Alter von 81 Jahren in den frühen Morgenstunden verstorben ist. "Es ist mit tiefem Herzen, dass ich mitteile, dass meine geliebte Mutter Kultida Woods heute früh verstorben ist", schreibt er. In emotionalen Worten beschreibt der Sportler sie als eine "Naturgewalt mit unerschütterlichem Geist" und betont, dass sie ihn sowohl auf als auch abseits des Golfplatzes immer unterstützt habe. Sie sei sein "größter Fan" gewesen.

Kultida Woods, die aus Thailand stammte, war eine prägende Figur in Tigers Leben. An der Seite seines verstorbenen Vaters Earl Woods führte sie ihren Sohn früh an den Golfsport heran. Obwohl Earl als Soldat für Disziplin stand, bezeichnete Tiger seine Mutter oft als die wahre "Vollstreckerin" in der Familie. "Mit ihr wird nicht verhandelt", erzählte er 2017 in einem Interview gegenüber OK Magazine. Sie begleitete Tiger zu unzähligen Turnieren und war bekannt dafür, aus der Zuschauerzone heraus anzufeuern. Ihre Überzeugung, dass die Farbe Rot an Wettkampfsonntagen Glück bringt, wurde zu einem Markenzeichen in Tigers Karriere.

Privat war Kultida eine zentrale Figur im Leben ihres Sohnes und eine starke, prägende Persönlichkeit. Die gebürtige Thailänderin war 37 Jahre lang mit Tigers Vater verheiratet, bis dieser 2006 verstarb. Als Mutter war sie Teil vieler erfolgreicher und prägender Momente im Leben ihres Sohnes, etwa bei seiner Aufnahme in die World Golf Hall of Fame im Jahr 2022, wo sie ihn gemeinsam mit seinen Kindern begleitete. Trotz ihres harten Auftretens war sie für Tiger ein unverzichtbarer Halt und eine bedingungslose Unterstützerin, die ihn antrieb, zu einer der größten Persönlichkeiten des Golfsports zu werden.

Getty Images Tiger Woods mit seiner Mutter, Juni 2000

Getty Images Tiger Woods und seine Mutter bei seiner Aufnahme in die World Golf Hall of Fame, März 2022

