Wendy Williams äußert sich zu Finanzstreit mit Sohn Kevin

Wendy Williams (60) hat schwere Vorwürfe gegen ihren Sohn Kevin Hunter Jr. (24) erhoben. Die Moderatorin erklärte in einem Interview mit TMZ, dass Kevin sich finanziell an ihr bereichert habe, ohne sie darüber zu informieren. Dieses Verhalten habe maßgeblich zu der Entscheidung geführt, sie unter eine rechtliche Betreuung stellen zu lassen. Wendy berichtete, dass ihr Bankinstitut Wells Fargo auffällige unautorisierte Transaktionen bemerkt habe – aber dadurch ihre Gelder immerhin vor weiteren Zugriffen geschützt wurden. Kevin hat jegliches Fehlverhalten bestritten, doch Wendy bleibt bei ihrer Darstellung. Dennoch betonte sie, dass sie ihren Sohn immer noch liebe.

Im Dokumentarfilm "Saving Wendy", der auf Tubi verfügbar ist, gibt die Moderatorin einen Einblick in ihr aktuelles Leben. Dort erzählt sie, wie streng ihre rechtliche Betreuung umgesetzt wird: Sie sei in einer Wohneinrichtung untergebracht und könne weder das Internet nutzen noch Anrufe empfangen. Wendy sagt, sie fühle sich wie "eine Gefangene". Ein Richter bemängelte in einem früheren Urteil, dass Kevin nach eigener Aussage nicht in der Lage sei, finanziell verantwortungsvoll zu handeln oder Wendy effektiv vor weiteren Ausbeutungen zu schützen – eine klare Nachwirkung der angespannten Mutter-Sohn-Beziehung.

Wendy war in den letzten Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen konfrontiert und soll an Frontotemporaler Demenz erkrankt sein. Dennoch macht sie allmählich kleine Schritte zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Kürzlich konnte sie endlich wieder mit ihrer Familie Zeit verbringen und besuchte die Feier zum 94. Geburtstag ihres Vaters in Miami. In einem Podcast-Interview erklärte sie, dass sie sich trotz aller Vorwürfe auf die Begegnung mit ihrem Sohn freue. "Er ist und bleibt mein Sohn", sagte sie besonnen. Die Moderatorin hatte Kevin im Jahr 2000 mit ihrem damaligen Ehemann Kevin Hunter (52) bekommen. Ihre enge Bindung und der Stolz auf ihn wurden von Wendy jahrelang öffentlich thematisiert – dieser Umstand macht die aktuelle Situation umso tragischer.

Getty Images Kevin Hunter Jr. und Wendy Williams im Oktober 2019

Getty Images Wendy Williams, 2015

