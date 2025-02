"Neue Queen of Pop": Fans lieben "Abracadabra" von Lady Gaga

Die gefeierte Künstlerin Lady Gaga (38) kehrt mit einem neuen Song zurück! "Abracadabra" von ihrer kommenden Platte "Mayhem" ist nun erschienen. Auf YouTube können sich alle Fans das neue Werk anschauen. Die Sängerin scheint genau ins Schwarze getroffen zu haben. Das Lied entpuppt sich als absoluter Stimmungsmacher, der die Hörer offensichtlich hellauf begeistert. Ein User schwärmt im Kommentarbereich unter dem Clip: "Ein Riesenhit nach 17 Jahren Karriere. Die neue Queen of Pop."

Die Euphorie ihrer Anhänger ist kaum zu leugnen. Einer von ihnen äußert sich sogar ganz emotional: "Und als die Welt sie am meisten brauchte, kehrte sie zurück." Ein anderer Fan betont, dass Lady Gaga aus seiner Sicht wieder einmal die Popmusik rette. Zahlreiche Zuhörer erkennen in ihrem neuen Song einige Parallelen zu ihren früheren Liedern: "Das fühlt sich an wie ihre Musik von 2008 bis 2013. Ich fühle mich in meine Teenagerjahre zurückversetzt und bin besessen."

Am 7. März wird die "Judas"-Interpretin ihr neues Album veröffentlichen. Im Gespräch mit der Elle UK verriet Lady Gaga sogar ganz offen, wie sie durch die Arbeit an neuen Songs ihre inneren "Dämonen" erforschen konnte. Die Musikerin erzählte, dass sie früher in schwierigen Momenten viel geraucht und getrunken habe: "Ich habe früher immer nach einem Ausweg gesucht. Jetzt habe ich gelernt, präsent zu sein und meine Erfahrungen mit meinen Fans zu teilen." Thematisch passend behandelt ihr nächstes Album das Verarbeiten der chaotischen und dunkleren Seiten des Lebens.

Getty Images Lady Gaga, April 2022

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

