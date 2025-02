AWZ-Star Tatjana Clasing feiert ihren achten Hochzeitstag

Tatjana Clasing (61) feiert ihre Liebe: Die Alles was zählt-Schauspielerin gab ihrem Liebsten Thomas Goritzki am 18. Februar 2017 das Jawort. Mittlerweile sind die zwei acht Jahre verheiratet – und ganze 38 Jahre zusammen. Das feierte die TV-Bekanntheit mit einem süßen Post auf Instagram. "Hochzeitstag. Der Achte. Nach 38 gemeinsamen Jahren. Immer noch glücklich", schwärmt sie und teilt dazu ein paar Schnappschüsse ihrer Eheschließung, auf denen sie ganz verliebt mit ihrem Mann turtelt.

Dass sie so lange unverheiratet blieben, planten Tatjana und Thomas offenbar. "Wir haben gesagt, wenn wir 30 Jahre zusammen sind, werden wir heiraten", verriet die 61-Jährige im Interview mit Bild. Was aber unüblich ist: Seit vielen Jahren lebt das Paar wegen ihrer Jobs in einer Fernbeziehung. Ihre Ehe könnte aber dennoch nicht besser laufen, so Tatjana: "Wir haben als junge Schauspieler zusammengearbeitet, waren am gleichen Theater engagiert und konnten viel Zeit miteinander verbringen – ein wunderbares Fundament, um alle Höhen und Tiefen einer Beziehung zu meistern."

Das Geheimnis ihrer Ehe? Den Alltag mit Abwechslung aufregend halten, erklärte die gebürtige Hamburgerin der Zeitung: "Mal eine Städtetour, mal in den Bergen wandern oder auch zu Hause die Zweisamkeit genießen." Was Tatjana neben Thomas schon viele Jahre begleitet, ist ihre Rolle bei "Alles was zählt". Seit 2006 steht sie als Simone Steinkamp für die Serie vor der Kamera. Wie sie im Interview betonte, mache ihr die Arbeit sehr viel Spaß, weswegen sie noch lange nicht ans Aufhören denke.

ActionPress Tatjana Clasing am Set von "Alles was zählt"

Instagram / tatjana.clasing Tatjana Clasing und Thomas Goritzki lächeln

