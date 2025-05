Tatjana Clasing reflektiert ihre 18 Jahre "Alles was zählt"

Tatjana Clasing (61) blickt auf 18 bewegte Jahre bei Alles was zählt zurück. Seit 2006 verkörpert sie Simone Steinkamp in der beliebten RTL-Serie und hat damit eine der prägnantesten Frauenrollen im deutschen Fernsehen geschaffen. Im Interview mit TV Movie Online verrät sie, dass sie inzwischen viel gelassener an berufliche Herausforderungen herangeht. Neben ihrer täglichen Arbeit am Set stand sie in den vergangenen Jahren auch für zahlreiche Theaterproduktionen sowie Film- und Fernsehformate vor der Kamera. Besonders im Zusammenspiel mit Kolleginnen und Kollegen entdeckt sie die Rolle immer wieder neu: "Ich sage dann: 'Komm, mach noch mal die Augen auf, denk neu. Wo könnte ich noch mal eine ganz andere Farbe einbringen?'", beschreibt sie ihren kreativen Prozess.

Tatjana findet es weiterhin spannend, sich neuen Geschichten und Herausforderungen zu stellen, auch wenn sie über aktuelle Handlungsstränge bei "Alles was zählt" noch nicht sprechen darf. Zwar verlangt das Drehpensum im Serienalltag viel, doch gerade das ständige Weiterentwickeln der Figuren und das gemeinsame Wachstum mit dem Team machen ihr auch nach so langer Zeit noch Freude. Ihr Fernsehcharakter Simone Steinkamp sei zudem eine Figur mit vielen Ecken und Kanten, was ihr die Möglichkeit gibt, immer neue Facetten zu zeigen. Bei ihrem Einstieg in die Serie habe sie es nicht unbedingt als etwas Besonderes empfunden, eine so starke und facettenreiche Frau spielen zu dürfen – ein Rollenbild, das damals im deutschen Fernsehen allerdings noch nicht selbstverständlich war: "In der Retrospektive ist es wirklich so, dass es damals noch nicht gang und gäbe war. Ich hatte also schon immer das Glück, diese taffen Frauen spielen zu dürfen."

Auch privat hat Tatjana Clasing mit ihrer Zeit im Ruhrgebiet ganz besondere Erinnerungen verbunden. Als sie damals nach Essen kam, war sie Teil eines neuen Theaterensembles und erinnert sich an eine intensive, kreative Zeit. Vom Theater sei sie es gewohnt, Frauen zu spielen, die ihr Leben aktiv gestalten – ein Motiv, das sie bis heute begleitet. In Serien wie "SK Kölsch" oder "Der letzte Bulle" verkörperte sie ebenfalls taffe und selbstbewusste Figuren, die den Ton angeben. Die Schauspielerin schätzt im Blick auf ihren Arbeitsalltag vor allem die Nähe und Freundschaft, die durch langjährige Zusammenarbeit im Team entstehen, und hebt hervor, dass viele dieser Verbindungen bis heute eine Rolle in ihrem Privatleben spielen. In Liebesdingen läuft es auch sehr gut: Tatjana lebt seit vielen Jahren in einer Fernbeziehung mit ihrem Mann Thomas Goritzki – und ist superhappy damit.

"Alles was zählt"-Star Tatjana Clasing

Instagram / tatjana.clasing Tatjana Clasing und Thomas Goritzki lächeln

