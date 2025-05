Das sagt Tatjana Clasing zu einem "Alles was zählt"-Abschied

Tatjana Clasing (61) hat über ihre Zukunft bei Alles was zählt gesprochen – und dabei offenbart, wie sie zu einem möglichen Abschied von der beliebten Serie steht. Die Schauspielerin spielt bereits seit fast 20 Jahren die Rolle der Simone Steinkamp und ist, wie ihr Serienehemann Silvan Pierre Leirich (Richard Steinkamp), für viele Fans kaum wegzudenken. Auf die Frage, ob sie sich "Alles was zählt" ohne Simone und Richard vorstellen könne, erklärte Tatjana: "Denkbar ist natürlich alles, und jeder ist dann irgendwo doch auch ein Stück weit ersetzbar. Ich hoffe aber natürlich, dass wir nicht ersetzt werden. Ich denke, Richard und Simone sind ein Teil des Grundstocks dieser Serie geworden und darüber freuen wir uns sehr."

Im Interview verriet die 61-Jährige weiter, dass sie beim Blick in die Zukunft keine festen Pläne habe, was ihre Rolle in der Serie angeht. "Das hängt von so vielen Komponenten ab. Es hätte ja auch keiner erwartet, dass es jetzt 18 Jahre werden. Am Anfang habe ich in Zeiträumen von ein, zwei Jahren gedacht. Und nun sind es fast 20 Jahre! Das zeigt schon, wie unberechenbar das Ganze ist", erzählte Tatjana. Gleichzeitig stellte die TV-Darstellerin klar, dass sie ihren Job bei "Alles was zählt" immer noch sehr genießt und daran noch lange nicht denkt, aufzuhören.

Die Rolle der Simone Steinkamp ist für Tatjana schon lange zu einem wichtigen Teil ihres Lebens geworden. Die Schauspielerin betonte im Gespräch mit dem Magazin, dass der Spaß an der Arbeit für sie das Wichtigste bleibt: Erst wenn dieser verloren gehen sollte, könne sie sich eine Veränderung vorstellen – doch aktuell sei das ganz und gar nicht der Fall. Vielmehr empfindet sie ihre Zeit am Set als bereichernd und entdeckt immer wieder Neues an ihrer Serienfigur. Persönlich steht für sie im Vordergrund, dass ein Abschied dann in Harmonie und Dankbarkeit verlaufen würde: "In dem Moment, in dem ich merke, dass ich nichts mehr Neues an dieser Rolle entdecken kann, dann könnte ich auch sagen: 'Diese Reise war schön, liebe Simone, und jetzt sagen wir Tschüss zueinander.'" Bis dahin genießt die Schauspielerin jedoch weiterhin ihre Reise mit und als Simone.

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd Jaworek Der Cast von "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Richard (Silvan Pierre Leirich), Simone (Tatjana Clasing)

Anzeige Anzeige

Anzeige