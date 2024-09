36 Jahre Beziehung: So hält Tatjana Clasing ihre Ehe frisch

Tatjana Clasing (60), bekannt und berüchtigt als Simone Steinkamp aus der beliebten RTL-Serie Alles was zählt, lebt seit vielen Jahren in einer Fernbeziehung mit ihrem Mann Thomas Goritzki – und ist superhappy damit. Im Gespräch mit Bild verrät die Schauspielerin ihr Rezept für ihre tolle Beziehung: "Wir haben als junge Schauspieler zusammengearbeitet, waren am gleichen Theater engagiert und konnten viel Zeit miteinander verbringen – ein wunderbares Fundament, um alle Höhen und Tiefen einer Beziehung zu meistern." Die kostbare gemeinsame Zeit wissen sie und ihr Liebster daher sehr zu schätzen. Frisch halten sie ihre Ehe mit viel Abwechslung: "Mal eine Städtetour, mal in den Bergen wandern, oder auch zuhause die Zweisamkeit genießen."

30 Jahre waren die Serienbekanntheit und ihr Partner nur ein Paar – dann wurde geheiratet. "Wir haben gesagt, wenn wir 30 Jahre zusammen sind, werden wir heiraten!", erklärt die gebürtige Hamburgerin im Interview mit dem Blatt. 2017 schritten die beiden vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Im Laufe der Jahre haben Tatjana und Thomas auch einige Male miteinander gearbeitet. So drehten sie beispielsweise einige Folgen vom Tatort zusammen.

Seit 2006 steht die 60-Jährige für "Alles was zählt" vor der Kamera. Doch wie lange will sie den anstrengenden Job inklusive langer Drehtage noch machen? "Das ist natürlich ein ziemliches Hamsterrad über all die Jahre, aber mit diesem wunderbaren Team und den tollen Kollegen bringt es immer noch jede Menge Spaß", betont Tatjana und was sie dann hinzufügt, dürfte die Fans sehr freuen: "Und daher werde ich wohl die Simone noch ein Weilchen begleiten und mit ihr mein Unwesen treiben."

Instagram / tatjana.clasing Tatjana Clasing und Thomas Goritzki lächeln

Instagram / tatjana.clasing Tatjana Clasing und Thomas Goritzki im Juli 2024

