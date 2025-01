So emotional war "Alles was zählt"-Dreh für Tatjana Clasing

Für Tatjana Clasing (60) sind die Dreharbeiten am Set von Alles was zählt nicht immer einfach. Vor allem die Beerdigung von Schwiegersohn Justus sei für die Schauspielerin eine Herausforderung gewesen. Die Darstellerin des Charakters Simone erklärt im Interview mit RTL, wie herausfordernd es für alle Beteiligten war, diese Szenen zu drehen. "Weil das auch wirklich mit Abschied zu tun hatte. Und das war sehr anstrengend", offenbart der TV-Star.

Justus, der von Matthias Büggenolte verkörpert wurde, starb bei einem Feuer. Dieses wurde von seiner Frau Jenny gelegt, nachdem diese von seiner Affäre erfahren hatte. Die schwierige Situation sei nicht nur für Figur Simone belastend. "Ich glaube, dass es Simone in dieser Situation nicht gut geht. Da kann es ja eigentlich niemandem gut gehen. So viele große Gefühle, die plötzlich alle gleichzeitig da sind", erklärt Tatjana. Die 60-Jährige fügt hinzu: "Und das zu verarbeiten, das braucht natürlich unglaubliche Zeit und eine große Anstrengung."

Jenny, die von Kaja Schmidt-Tychsen (43) dargestellt wird, und ihre Mutter haben sich wegen des Unfalls zerstritten. Daraufhin verschwindet die Tochter von Simone. "Das waren natürlich hochemotionale Szenen und zum Spielen ist das sehr viel Futter", erklärte Tatjana. Vor allem der Abschied von der Figur Justus und somit auch ihrem Kollegen Matthias war emotional für die Serienbekanntheit. "Spaß will ich jetzt nicht sagen, dass es das bringt beim Spielen, weil das eben so emotional ist und so ans Eingemachte geht", gibt der TV-Star zu, der bereits seit 2006 Teil der Serie ist.

RTL / Julia Feldhagen Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Justus (Matthias Brüggenolte) und Simone (Tatjana Clasing)

16303828 Simone (Tatjana Clasing) und Richard (Silvan-Pierre Leirich) vor dem Steinkamp-Zentrum

