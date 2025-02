Claudia Obert bekommt bei "Promis unter Palmen" Sonderstatus

Die zweite Staffel von Promis unter Palmen ist endlich angelaufen. Und wie bereits groß angekündigt, ist Claudia Obert (63) wieder mit am Start. Nachdem sie in der ersten Staffel freiwillig gegangen war, um sich vom Mobbing ihrer früheren Mitstreiter zu retten, bekommt sie in dieser neuen Staffel einen Sonderstatus. Die Designerin darf sich ein Bett ihrer Wahl aussuchen, ist vor der ersten Nominierung geschützt und darf dazu noch einen der anderen Kandidaten vor dem Exit bewahren. Diese Macht nutzt Claudia auch gleich freudestrahlend aus: Sie fordert Mitbewohnerin Melody Haase (31) zum Twerken auf – diesem Wunsch kommt die ehemalige DSDS-Bekanntheit auch gleich nach. Vor dem Rauswurf aus ihrem Bett schützt sie das allerdings nicht: Claudia übernimmt ihren Schlafplatz.

Wirklich zu stören scheint das Melody jedoch nicht. Sie vermutete lachend: "Ich glaube, dass Claudia eher meinen Bettnachbarn wollte als das Bett an sich." Denn die TV-Bekanntheit hätte sich fast das Bett mit Influencer Chico geteilt. "Wo ich penne, ist mir egal, nur nicht mit wem. Ich will mit Chico schlafen", bestätigte Claudia darauf auch noch. Auch die anderen Kandidaten haben gegen Claudias Extrabehandlung scheinbar nichts einzuwenden. Dass Melody der Unternehmerin so großzügig ihr Bett überlässt, scheint sie in Claudias Augen positiv hervorzuheben: Sie bewahrt die Sängerin vor dem Exit – nennt sie dabei aber aus Versehen Magdalena. Vor dem Exit gesichert ist Melody aber trotzdem.

Claudia hatte sich in der ersten Staffel der Reality-Show einiges anhören müssen. Damals war sie vor allem von den Kandidaten Matthias Mangiapane (41), Carina Spack (28) und Désirée Nick (68) maßlos beschimpft worden. Immer wieder war es zu Streitigkeiten gekommen – dabei wurde die Designerin unter anderem als "armselige Kreatur" und "H*re" bezeichnet. Bastian Yotta (48) hatte sogar gezetert: "Die ist ein Hooligan, die ist hier nicht erwünscht!" Das hatte dazu geführt, dass Claudia klammheimlich ihre Sachen gepackt und das Haus verlassen hatte, während die anderen Kandidaten schliefen. Mittlerweile scheint sie jedoch darüber hinweg zu sein.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Influencerin

Getty Images Claudia Obert im Januar 2019 in Berlin

