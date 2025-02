Emotionaler Post: Sandra Sicora trauert um ihre Katze Sammy

Sandra Sicora (32) meldet sich mit einer traurigen Nachricht bei ihrer Instagram-Community. Der Reality-TV-Star musste Abschied von ihrer geliebten Familienkatze nehmen. "Mit stolzen 18,5 Jahren hat sie ein langes, erfülltes Leben an unserer Seite verbracht – voller Liebe, Geborgenheit und unzähliger schöner Momente", findet Sandra emotionale Worte zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme der Katze. "Danke, Sammy, für all die wundervollen Jahre, für deine Liebe und dein treues Schnurren. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben."

Sandra lässt ihre Fans mit regelmäßigen Beiträgen in den sozialen Medien an ihrem Leben teilhaben. Zuletzt führten die Beiträge der Beauty vor allem zu wilden Spekulationen. Nachdem immer wieder ihr TV-Kollege Tobias Pietrek auf ihrem Profil aufgetaucht war, vermuteten einige Follower, zwischen den beiden könnte etwas laufen. Diese Gerüchte dementierte die 32-Jährige vergangenen Monat während einer Fragerunde ein für alle Mal. "Nein, ich bin der Beweis, dass man auch ohne Freund glücklich durchs Leben gehen kann", stellte sie ihren aktuellen Beziehungsstatus klar.

Bekannt wurde die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin an der Seite ihres Ex-Freundes Tommy Pedroni (29). Im Jahr 2021 lernten sich die beiden beim Dreh von Ex on the Beach kennen. Der Franzose und die Kölnerin verließen das Format als Paar. Doch das Liebesglück war nicht von Dauer: Den Beziehungstest bei Temptation Island V.I.P. überstanden sie nicht. Während es seitdem ruhig um Sandras Liebesleben ist, hat Tommy Pedroni in Paulina Ljubas (28) seine neue Liebe gefunden.

Sandra Sicora und Tobias Pietrek bei den Reality Awards 2024

Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022